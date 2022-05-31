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    Події в Україні

    Із російського полону вдалося звільнити співробітника ОБСЄ

    Наприкінці квітня стало відомо, що російські окупанти полонили співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні - Із російського полону вдалося звільнити співробітника ОБСЄ
    Наприкінці квітня стало відомо, що російські окупанти полонили співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
    фото з відкритих джерел

    Одного з працівників місії звільнили, ще троє лишаються в полоні

    Одного із захоплених російськими військовими співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вдалося звільнити з полону. Про це повідомив генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід.

    «Дуже задоволена звільненням одного з членів національної місії СММ ОБСЄ», – написала вона.

    Шмід закликала звільнити ще трьох представників місії, які перебувають у російському полоні.

    «Я закликаю звільнити трьох колег, які залишаються затриманими в Донецьку та Луганську і невтомно працюватиму, щоб вони негайно повернулися до своїх рідних», – написала генсекретар ОБСЄ.

    Раніше повідомлялося, що СБУ зірвала спецоперацію Росії із дискредитації ОБСЄ. Окупанти затримали декількох працівників місії і намагалися скомпрометувати декого з них. Для збору штучної «доказової бази» загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та «вибивали» з них компрометуючу інформацію.

    Нагадаємо, окупанти звинуватили ОБСЄ у «співпраці» з українською армією на «Азовсталі».

    Наприкінці квітня повідомлялося, що ОБСЄ згортає роботу моніторингової місії в Україні. Рішення про продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заблокувала Росія.

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    Теги: росія окупанти ОБСЄ війна полон викрадення Україна окупація #stoprussia
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    Із російського полону вдалося звільнити співробітника ОБСЄ