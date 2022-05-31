Із російського полону вдалося звільнити співробітника ОБСЄ

Наприкінці квітня стало відомо, що російські окупанти полонили співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Одного з працівників місії звільнили, ще троє лишаються в полоні

Одного із захоплених російськими військовими співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вдалося звільнити з полону. Про це повідомив генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід.

«Дуже задоволена звільненням одного з членів національної місії СММ ОБСЄ», – написала вона.

Шмід закликала звільнити ще трьох представників місії, які перебувають у російському полоні.

«Я закликаю звільнити трьох колег, які залишаються затриманими в Донецьку та Луганську і невтомно працюватиму, щоб вони негайно повернулися до своїх рідних», – написала генсекретар ОБСЄ.

Very relieved about the release of one @OSCE_SMM national mission member.



I urge for the release of the three colleagues who remain in detention in Donetsk and Luhansk and will continue to work tirelessly for their immediate return to their loved ones. — Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) May 31, 2022

Раніше повідомлялося, що СБУ зірвала спецоперацію Росії із дискредитації ОБСЄ. Окупанти затримали декількох працівників місії і намагалися скомпрометувати декого з них. Для збору штучної «доказової бази» загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та «вибивали» з них компрометуючу інформацію.

Нагадаємо, окупанти звинуватили ОБСЄ у «співпраці» з українською армією на «Азовсталі».

Наприкінці квітня повідомлялося, що ОБСЄ згортає роботу моніторингової місії в Україні. Рішення про продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заблокувала Росія.



