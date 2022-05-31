Із російського полону вдалося звільнити співробітника ОБСЄ
Одного з працівників місії звільнили, ще троє лишаються в полоні
Одного із захоплених російськими військовими співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вдалося звільнити з полону. Про це повідомив генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід.
«Дуже задоволена звільненням одного з членів національної місії СММ ОБСЄ», – написала вона.
Шмід закликала звільнити ще трьох представників місії, які перебувають у російському полоні.
«Я закликаю звільнити трьох колег, які залишаються затриманими в Донецьку та Луганську і невтомно працюватиму, щоб вони негайно повернулися до своїх рідних», – написала генсекретар ОБСЄ.
Very relieved about the release of one @OSCE_SMM national mission member.— Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) May 31, 2022
I urge for the release of the three colleagues who remain in detention in Donetsk and Luhansk and will continue to work tirelessly for their immediate return to their loved ones.
Раніше повідомлялося, що СБУ зірвала спецоперацію Росії із дискредитації ОБСЄ. Окупанти затримали декількох працівників місії і намагалися скомпрометувати декого з них. Для збору штучної «доказової бази» загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та «вибивали» з них компрометуючу інформацію.
Нагадаємо, окупанти звинуватили ОБСЄ у «співпраці» з українською армією на «Азовсталі».
Наприкінці квітня повідомлялося, що ОБСЄ згортає роботу моніторингової місії в Україні. Рішення про продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заблокувала Росія.