Із російського полону вдалося звільнити співробітника ОБСЄ

Одного із захоплених російськими військовими співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вдалося звільнити з полону. Про це повідомив генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід.

«Дуже задоволена звільненням одного з членів національної місії СММ ОБСЄ», – написала вона.

Шмід закликала звільнити ще трьох представників місії, які перебувають у російському полоні.

«Я закликаю звільнити трьох колег, які залишаються затриманими в Донецьку та Луганську і невтомно працюватиму, щоб вони негайно повернулися до своїх рідних», – написала генсекретар ОБСЄ.

Very relieved about the release of one @OSCE_SMM national mission member.



I urge for the release of the three colleagues who remain in detention in Donetsk and Luhansk and will continue to work tirelessly for their immediate return to their loved ones.