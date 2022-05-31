Чотири схеми російських інформаційних атак

Технології російських спецслужб не змінюються з часів Першої світової

Наше інформаційне поле перегріте величезним обсягом інформації. На превеликий жаль це використовують російські спецслужби. Розуміючи настрої та психологію людини, вони намагаються реалізувати свої ІПСО. І дещо в них вдається. А технології російських спецслужб не змінюються з часів Першої світової. Більшовики тоді розвалювали армію через своїх агентів-агітаторів та підбурювання суспільства. Так саме намагаються вони робити і сьогодні.

Йдеться про 4 фази їх схеми:

Перша

Через завербовану агентуру, газети та листівки або через корисних ідіотів, закидають інформацію, що треба здаватися або покинути свою позицію, що Україна не може виграти у росії та програє, що це війна олігархів і що від України вже відмовились США та ЕС. Все як у минулому – «Солдат, бери шинель – иди домой!». Головне завдання – це посіяти сумнів та закласти базис до майбутнього дезертирства або паніки.

Друга

Паралельно з цим працює агентура з матерями, родичами та знайомими військових тої війскової частини по якій реалізується ІПСО. Тут схема теж не нова і її россіяни намагалися вже використовувати у 2014 році. Тоді вкидалася класична деза, що якась частина «гола, боса, всі хворі та голодні, дітей кинули на смерть без зброї, а командири зникли». Головна задача – це підняти галас, що все погано. І коли до якоїсь матусі у магазині «випадково» звертається жіночка просячи підказати «яка тушонка краще», бо треба ж купити для дитини, в якої «нема чого їсти та чим воювати», та яка «випадково» воює в одній частині з сином тої матусі, то це і є один з варіантів початку ІПСО.

Третя

Третья фаза – це розповсюдження цієї інформації через ЗМІ, соціальні мережі, та агентів впливу. Головні задачи – посіявши паніку, мотивувати військових та їх родичів на публічні заяви, деморалізувать суспільство та... підштовхнути мобілізованих звільнити ті ділянки фронту, які цікаві оккупанту та на які зайдуть війська ворога.

Четверта

Через групи у соцмережах та анонімних каналах висвітлити цю ситуацію та маніпулюючи створити відчуття, що це массове явище. Для цього россійскі спецслужби системно використовують соцмережи, ботів, ЗМІ та лідерів суспільної думки. Дехто це робить через власну дурість або наївність, а дехто за гроші. В будь якому випадку – це робота в інтересах Кремля і проти України. Тож ви повинні розуміти, що поширюючи якусь неперевірену інформацію можете стати учасником російської ІПСО.

Тому ще раз наголошую, що не треба всьому вірити

Перевіряйте будь-яку інформацію. Правило «трьох джерел» ще ніхто не відміняв. Розвивайте критичне мислення. Це необхідно, як під час війни, так і під час миру. Та використовуйте лише офіційну інформацію, наприклад від Генштабу, або перевіряйте інформацію у безпосередніх учасників подій, яким довіряєте.

Окупанти не можуть реалізувати свої плани. Вони пройшли вже шлях від «Взяти Київ за три доби» до «Взяти хоть щось за три місяці та втратити війск, як за дві війни в Афганістані». Але їм потрібні перемоги. Тому вони намагаються воювати гібридно. Час зрозуміти це та не допомагати ворогу реалізовувати ІПСО. Україна все одне переможе. Тож, тримайте стрій, вірте в ЗСУ та Залужного! І все буде Україна!

Джерело: блог Борислава Берези

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