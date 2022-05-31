  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
  4. Чотири схеми російських інформаційних атак
рус
    Думки вголос

    Чотири схеми російських інформаційних атак

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ворог хоче знищити нас психологічно - Чотири схеми російських інформаційних атак
    Ворог хоче знищити нас психологічно
    фото з відкритих джерел

    Технології російських спецслужб не змінюються з часів Першої світової

    Наше інформаційне поле перегріте величезним обсягом інформації. На превеликий жаль це використовують російські спецслужби. Розуміючи настрої та психологію людини, вони намагаються реалізувати свої ІПСО. І дещо в них вдається. А технології російських спецслужб не змінюються з часів Першої світової. Більшовики тоді розвалювали армію через своїх агентів-агітаторів та підбурювання суспільства. Так саме намагаються вони робити і сьогодні.

    Йдеться про 4 фази їх схеми:

    Перша

    Через завербовану агентуру, газети та листівки або через корисних ідіотів, закидають інформацію, що треба здаватися або покинути свою позицію, що Україна не може виграти у росії та програє, що це війна олігархів і що від України вже відмовились США та ЕС. Все як у минулому – «Солдат, бери шинель – иди домой!». Головне завдання – це посіяти сумнів та закласти базис до майбутнього дезертирства або паніки.

    Друга

    Паралельно з цим працює агентура з матерями, родичами та знайомими військових тої війскової частини по якій реалізується ІПСО. Тут схема теж не нова і її россіяни намагалися вже використовувати у 2014 році. Тоді вкидалася класична деза, що якась частина «гола, боса, всі хворі та голодні, дітей кинули на смерть без зброї, а командири зникли». Головна задача – це підняти галас, що все погано. І коли до якоїсь матусі у магазині «випадково» звертається жіночка просячи підказати «яка тушонка краще», бо треба ж купити для дитини, в якої «нема чого їсти та чим воювати», та яка «випадково» воює в одній частині з сином тої матусі, то це і є один з варіантів початку ІПСО.

    Третя

    Третья фаза – це розповсюдження цієї інформації через ЗМІ, соціальні мережі, та агентів впливу. Головні задачи – посіявши паніку, мотивувати військових та їх родичів на публічні заяви, деморалізувать суспільство та... підштовхнути мобілізованих звільнити ті ділянки фронту, які цікаві оккупанту та на які зайдуть війська ворога.

    Четверта

    Через групи у соцмережах та анонімних каналах висвітлити цю ситуацію та маніпулюючи створити відчуття, що це массове явище. Для цього россійскі спецслужби системно використовують соцмережи, ботів, ЗМІ та лідерів суспільної думки. Дехто це робить через власну дурість або наївність, а дехто за гроші. В будь якому випадку – це робота в інтересах Кремля і проти України. Тож ви повинні розуміти, що поширюючи якусь неперевірену інформацію можете стати учасником російської ІПСО.

    Тому ще раз наголошую, що не треба всьому вірити

    Перевіряйте будь-яку інформацію. Правило «трьох джерел» ще ніхто не відміняв. Розвивайте критичне мислення. Це необхідно, як під час війни, так і під час миру. Та використовуйте лише офіційну інформацію, наприклад від Генштабу, або перевіряйте інформацію у безпосередніх учасників подій, яким довіряєте.

    Окупанти не можуть реалізувати свої плани. Вони пройшли вже шлях від «Взяти Київ за три доби» до «Взяти хоть щось за три місяці та втратити війск, як за дві війни в Афганістані». Але їм потрібні перемоги. Тому вони намагаються воювати гібридно. Час зрозуміти це та не допомагати ворогу реалізовувати ІПСО. Україна все одне переможе. Тож, тримайте стрій, вірте в ЗСУ та Залужного! І все буде Україна!

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна інформаційна війна технології Україна соціальні мережі окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Альфред Кох
    Альфред Кох

    Російський державний діяч

    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чотири схеми російських інформаційних атак