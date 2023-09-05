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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Про пекельну осінь та холодну зиму

glavcom.ua
Нас чекає приблизно місяць запеклих боїв з намаганням ЗСУ прорвати всі лінії оборони ворога на окремих ділянках фронтів
фото: ЗСУ

Ворог нас не здолає. Аби тільки не завадити самим собі

Почалася календарна осінь. За логікою, треба підводити підсумки літнього наступу ВСУ.

Але складається так, що саме зараз постійний тиск наших оборонців на ворога починає давати реальні результати. Повільно, але неуклінно розвивається наступ ВСУ на Мелітопольському напрямку та в районі Бахмуту. Значно посилилися ракетні та дронові атаки Криму та загальновизнаних територій РФ. Українські ДРГ активно працюють на лівому березі Дніпра.

Нас чекає приблизно місяць запеклих боїв з намаганням ЗСУ прорвати всі лінії оборони ворога на окремих ділянках фронтів і спробувати досягти головної мети цього наступу – перерізати чи взяти під вогневий контроль коридор по суходолу до Криму.

Наступальні дії ЗСУ продовжаться, допоки будуть дозволяти резерви і погода. Поки що дозволяють.

Стосовно важкої зими, яка нас, вірогідно, очікує.

За наявної інфою, яку підтверджує, зокрема, ГУР, недоімперія здатна виробляти та модернізувати близько 100 ракет на місяць. Але агресор використовує проти України значно меншу кількість. Складається враження, що він накопичує ракети, щоб після настання холодів піддати Україну масованим кількаденним ракетно-дроновим атакам з розрахунком, що цього наша ППО-ПРО не витримає.

Тоді, за задумом ворога, критичну інфраструктуру України буде зруйнована, і настане повний блекаут. Таку версії також підтверджує те, що недоімперія намагається розширити номенклатуру носіїв ракет, зокрема, під запуск «Кинджалів» начебто переобладнано Су-24 (раніше цю задачу виконували 4 літаки МіГ-31). Тобто, ворог може врахувати безглуздість атак нашої критичної інфраструктури минулої зими, коли ми встигали усувати пошкодження швидше, ніж ворог їх завдавав.

Підкреслюю: мова про можливість, а не про гарантованість подібного сценарію. Але все одно раджу українцям готуватися, в першу чергу, ретельно продумати, як ви і члени вашої родини будуть діяти у випадку подібних критичних подій.

Ворог нас не здолає. Аби тільки не завадити самим собі.

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Джерело
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Теги: війна блекаут зима ворог погода

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