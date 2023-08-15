Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА

Виставка знищеної російської техніки на Хрещатику до Дня Незалежності, 2022 рік

На честь свята проводитимуться лише заходи локального рівня

У Києві не буде міських масових заходів до Дня Незалежності 24 серпня. Про це повідомив заступник голови КМДА, секретар Київради Володимир Бондаренко виданню «Київ 24».

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За словами Бондаренка, на честь свята проводитимуться лише заходи локального рівня.

«Натомість кінцевого варіанту від Офісу президента та уряду щодо формату державних заходів ще немає. Можливо, як і минулого року це буде виставка техніки. Проте наразі ми ще очікуємо остаточну інформацію», – зазначив він.

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Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Проте, це може трапитись на день раніше, або на день пізніше.

Також у розвідці не виключають, що атака може тривати кілька днів у кілька хвиль.

До слова, триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши вісім ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети та дрони було знищено.