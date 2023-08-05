Рашисти вдарили фосфорними снарядами по Луганщині

Ворог цинічно бив по Невському, де ще залишаються десятки людей

Пізно ввечері 4 серпня російські окупанти 12 разів вдарили по селу Невське на Луганщині фосфорно-магнієвими боєприпасами. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

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Обсяг завданих руйнувань уточнюється.

А після опівночі ворог розпочав цинічно бити по Невському, де ще залишаються десятки людей, з реактивних систем залпового вогню «Град».

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Загарбники зруйнували один житловий будинок та пошкодили ферму по сусідству. Там спалахнула пожежа, загинула худоба.

Наразі загоряння ліквідоване.

Нагадаємо, триває 528-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.