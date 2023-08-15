Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі

У Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона

Вранці, під час повітряної тривоги, було чутно серію вибухів в Хмельницькій області. Цю інформацію підтвердив перший заступник начальника місцевої ОВА Сергій Тюрін.

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«У регіоні працювали сили ППО», – йдеться в повідомленні.

Даних про ушкодження об’єктів, падіння уламків наразі немає. Постраждалих теж немає.

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Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра. Також пошкоджено важливий спортивний об’єкт.

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

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У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.