Ракетна атака по Покровську: генсек Ради Європи відреагувала

Увечері 7 серпня російська армія двічі вдарила ракетами з комплексу «Іскандер» по місту Покровськ

За словами Пейчинович-Бурич, російські злочини не повинні залишитись безкарними

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетний обстріл Покровська з боку російської армії, наголосивши на потребі притягнення злочинців до відповідальності. Про це Пейчинович-Бурич написала на своїй сторінці у соцмережах.

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«Я у найрішучіший спосіб засуджую атаку Росії на Покровськ, націлену на готель та квартири. Ці злочини не повинні залишитись безкарними», – написала представниця Ради Європи.

Нагадаємо, увечері 7 серпня російська армія двічі вдарила ракетами з комплексу «Іскандер» по місту Покровськ Донецької області, влучивши по житловій багатоповерхівці, а потім – по рятувальниках і правоохоронцях, які прибули на місце події.

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Унаслідок ворожої атаки загинули семеро людей, тоді як серед 88 поранених – щонайменше двоє дітей і 31 поліцейський.

Постраждалих унаслідок обстрілу було доставлено до місцевих лікарень. Важких поранених, яких вдалося стабілізувати – до медзакладів сусідньої області.

У важкому стані, зокрема, перебувають двоє поліцейських і один працівник ДСНС, медики борються за їхні життя.