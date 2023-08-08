Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ракетна атака по Покровську: генсек Ради Європи відреагувала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетна атака по Покровську: генсек Ради Європи відреагувала
Увечері 7 серпня російська армія двічі вдарила ракетами з комплексу «Іскандер» по місту Покровськ
фото з відкритих джерел

За словами Пейчинович-Бурич, російські злочини не повинні залишитись безкарними

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетний обстріл Покровська з боку російської армії, наголосивши на потребі притягнення злочинців до відповідальності. Про це Пейчинович-Бурич написала на своїй сторінці у соцмережах.

«Я у найрішучіший спосіб засуджую атаку Росії на Покровськ, націлену на готель та квартири. Ці злочини не повинні залишитись безкарними», – написала представниця Ради Європи.

Нагадаємо, увечері 7 серпня російська армія двічі вдарила ракетами з комплексу «Іскандер» по місту Покровськ Донецької області, влучивши по житловій багатоповерхівці, а потім – по рятувальниках і правоохоронцях, які прибули на місце події.

Унаслідок ворожої атаки загинули семеро людей, тоді як серед 88 поранених – щонайменше двоє дітей і 31 поліцейський.

Постраждалих унаслідок обстрілу було доставлено до місцевих лікарень. Важких поранених, яких вдалося стабілізувати – до медзакладів сусідньої області.

У важкому стані, зокрема, перебувають двоє поліцейських і один працівник ДСНС, медики борються за їхні життя.

Теги: війна Донеччина обстріл Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Воюватимуть усі? Чи дійсно це так
4 серпня, 19:19
Представники Китаю, США та Саудівської Аравії під час переговорів за участі понад 40 країн про мирне врегулювання війни в Україні
Переговори у Саудівській Аравії не зупинять війну. Але це все одно перемога
Вчора, 13:13
Зеленський виграє президентські вибори. Це буде піррова перемога
Зеленський виграє президентські вибори. Це буде піррова перемога
8 липня, 21:01
Володимир Зеленський після саміту НАТО, 12 липня 2023 року
Обмін частини України на статус. Зеленський зробив заяву
12 липня, 19:50
Українські війська забезпечили ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту
500 днів війни: американські аналітики вказали на провальний план Кремля
9 липня, 08:33
Наслідки нічної атаки на Україну
Зеленський показав страшні наслідки нічної атаки РФ (відео)
20 липня, 12:07
Системи ППО можуть працювати по балістичним цілям лише якщо ті знаходяться у 40-кілометровому радіусі
Чи допоможуть більше Samp/T і Patriot закрити небо: роз’яснення Повітряних сил
19 липня, 12:50
Співвідношення сил ЗСУ та ворога приблизно один до одного
Німецький генерал повідомив, яке зараз співвідношення сил на фронті
26 липня, 15:09
Тактична авіація РФ працювала в акваторії Чорного моря
Окупанти атакували авіабомбами острів Зміїний
30 липня, 09:34

Політика

Ракетна атака по Покровську: генсек Ради Європи відреагувала
Ракетна атака по Покровську: генсек Ради Європи відреагувала
Зернова угода: США виконали ультиматум Путіна
Зернова угода: США виконали ультиматум Путіна
Генштаб Естонії спрогнозував, коли контрнаступ ЗСУ дасть результат
Генштаб Естонії спрогнозував, коли контрнаступ ЗСУ дасть результат
Хоче примирення з окупантом? Прем’єр-міністр Грузії зробив заяву у річницю вторгнення Росії
Хоче примирення з окупантом? Прем’єр-міністр Грузії зробив заяву у річницю вторгнення Росії
15-річчя агресії Росії проти Грузії: як реакція Європи заохотила Путіна напасти на Україну
15-річчя агресії Росії проти Грузії: як реакція Європи заохотила Путіна напасти на Україну
Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі
Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
31K
Це не деколонізація, а самообман
19K
Зернова угода: США виконали ультиматум Путіна
18K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
17K
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність
16K
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»

Новини

В Україну потрапила партія отруєних авокадо
Сьогодні, 16:25
Польща направить на кордон із Білоруссю додаткові війська
Сьогодні, 15:40
Лубінець: взяв під особистий контроль справу про смерть мобілізованого з епілепсією
Сьогодні, 15:15
Окупанти у «ДНР» на 29 років ув'язнили трьох українських військових
Сьогодні, 13:57
Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію
Сьогодні, 12:59
Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу
Сьогодні, 10:53

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту