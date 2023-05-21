Вже другий Новий шовковий шлях йде повз Україну

Китай будуватиме залізницю через Іран та Туреччину

Коли в 2021 році я написав про те, що Китай будуватиме залізницю в рамках альтернативного Нового шовкового шляху в обхід Росії, багато хто іронізував і не вірив. Хоча я вже тоді говорив про те, що Україна має використати такий шанс для вбудовування у новий глобальний проект.

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Поки що таких візіонерів у нас при владі немає. І альтернативний Новий шовковий шлях йде повз нас.

Китай будуватиме залізницю через Іран та Туреччину. Можна сказати, що це вже другий Новий шовковий шлях, що йде повз Україну.

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Хоча спочатку, географічно, український напрямок найкращий. Але географія вирішує не все. Потрібні й мізки.

Перший проєкт у нас перехопила Білорусь. Другий – Туреччина. Третього не буде.