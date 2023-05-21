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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Вже другий Новий шовковий шлях йде повз Україну

glavcom.ua
Український напрямок географічно найкращий. Але географія вирішує не все

Китай будуватиме залізницю через Іран та Туреччину

Коли в 2021 році я написав про те, що Китай будуватиме залізницю в рамках альтернативного Нового шовкового шляху в обхід Росії, багато хто іронізував і не вірив. Хоча я вже тоді говорив про те, що Україна має використати такий шанс для вбудовування у новий глобальний проект.

Поки що таких візіонерів у нас при владі немає. І альтернативний Новий шовковий шлях йде повз нас.

Китай будуватиме залізницю через Іран та Туреччину. Можна сказати, що це вже другий Новий шовковий шлях, що йде повз Україну.

Хоча спочатку, географічно, український напрямок найкращий. Але географія вирішує не все. Потрібні й мізки.

Перший проєкт у нас перехопила Білорусь. Другий – Туреччина. Третього не буде.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай Білорусь Туреччина

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Олексій Кущ

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