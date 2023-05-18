Китай розкрив деталі візиту спецпредставника в Україну

Лі Хуей обіцяє, що Китай продовжуватиме надавати допомогу Україні в межах своїх можливостей

Китай готовий шукати «спільний знаменник» зі світовою спільнотою, щоб встановити мир в Україні

Після візиту свого спецпредставника до Києва і зустріч із президентом Володимиром Зеленського офіційний Китай заявив, що готовий співпрацювати з Україною та міжнародною спільнотою для встановлення миру. Про це пише The Guardian.

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«Китай завжди відігравав конструктивну роль у налагодженні гуманітарної ситуації в Україні по-своєму і продовжуватиме надавати допомогу Україні в межах своїх можливостей», – заявив спецпредставник Лі Хуей, якого цитує Міністерство закордонних справ Китаю.

Як стверджує дипломат, Китай готовий шукати «спільний знаменник» зі світовою спільнотою, щоб встановити мир в Україні.

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«Китай готовий сприяти міжнародній спільноті, щоб сформувати найбільший спільний знаменник для вирішення української кризи, і докладати власних зусиль, щоб зупинити бойові дії, (встановити) припинення вогню та відновити мир як якнайшвидше», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, учора, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм. Хуеєй також сказав, що Китай допоможе Україні «у межах своїх можливостей».

Нагадаємо, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей додав зупинку у Брюсселі до свого європейського турне щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Також повідомлялося, що Китай закликав посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України.