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«Велика сімка» закликає Китай натиснути на Росію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Велика сімка» закликає Китай натиснути на Росію
Лідери країн G7 готові вибудовувати з Китаєм конструктивні відносини
фото з відкритих джерел

Лідери країн G7 заявили, що не ставлять за мету послабити Китай

Лідери країн G7 у суботу, 20 травня, звернулися до китайської влади із закликом «натиснути на Росію, щоб та припинила свою військову агресію і негайно і без будь-яких додаткових умов повністю вивела свої війська з території України». Про це повідомляє BBC.

«Ми готові вибудовувати з Китаєм конструктивні та стабільні відносини, визнаючи важливість відкритого діалогу та висловлюючи свою занепокоєність Пекіну безпосередньо», – йдеться у комюніке, підписаному лідерами на зустрічі в Хіросімі.

У документі окремо наголошується, що країни G7 не ставлять за мету послабити Китай або якимось чином підірвати економічну міць або розвиток Пекіна.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 травня, в Японії розпочався саміт «Великої сімки»

Виступаючи на прес-конференції перед початком саміту, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що мета полягає в тому, щоб ще більше ізолювати Москву в економічному плані та послабити її здатність вести війну.

20 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії на саміт G7.

В Японії президент візьме участь у саміті G7, а також планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом

Теги: Велика сімка Китай росія війна саміт

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