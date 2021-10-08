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    Думки вголос

    55 тис. хворих коронавірусом на добу в Україні. Вже скоро

    Ідіть і вакцинуйтесь! - 55 тис. хворих коронавірусом на добу в Україні. Вже скоро
    Ідіть і вакцинуйтесь!

    Яких вам ще аргументів не вистачає?

    Втричі більше хворих на COVID-19 зараз, ніж було рік тому.

    8 жовтня зафіксували 16,362 тис. нових випадків COVID-19.

    Цього дня 2020 року виявили 5,545 тис. нових хворих.

    Україна – четверта за захворюваністю і третя за смертністю в Європі! Ми вже давно не виходимо з п’ятірки лідерів за кількістю летальних випадків.

    Щодня госпіталізують більше 3 тис. людей, помирає кілька сотень.

    Половина регіонів (13) мають ознаки помаранчевої зони, сім з них – на межі переходу в червону зону!

    Місць в лікарнях ВЖЕ не вистачає. Більше половини ліжок з киснем зайнято! В Харківській області зайнято 69% ліжок, В Дніпропетровській – 65%, В Львівській – 52%. Переважна більшість з них – невакциновані.

    В Раді національної безпеки і оборони України прогнозують по 55 тис. хворих до кінця жовтня.

    Яких вам ще аргументів не вистачає? Ідіть і вакцинуйтесь!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Україна епідемія коронавірус
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    55 тис. хворих коронавірусом на добу в Україні. Вже скоро