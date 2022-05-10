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    Як зміниться війна після 9 травня?

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

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    • Розсилка
    У росіян нічого не виходить на поле бою - Як зміниться війна після 9 травня?
    У росіян нічого не виходить на поле бою
    фото: ЗСУ

    Путін не зміг пред'явити росіянам взагалі нічого

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    В чём суть момента?

    В конце февраля – начале марта завершилась первая условная фаза войны. На этот период у россиян и западных партнёров были ожидания (что Украина падёт). Ожидания не оправдались.

    Началась вторая условная фаза – «до 9 мая», когда были сформулированы новые ожидания: Россия добьётся какого-то результата, после чего возможны некие переговоры и какой-то путь к снижению эскалации и договорённостям.

    Опять не оправдалось. Путин не смог предъявить россиянам вообще ничего

    Мы вошли в новую фазу – «жизнь после 9 мая» – когда нет внятных ориентиров, которыми можно что-то обосновать. День рождения Пушкина? День России? 22 июня? 1 сентября? Осязаемого горизонта нет.

    Теперь всё зависит не от способности напрячься и рывком что-то решить. А от способности выжить на длинной дистанции и организоваться так, чтобы обеспечить перелом.

    Мы вступаем в новую фазу с важными достижениями и множеством непростых проблем.

    Главное – удалось раскачать «коллективный Запад», символом чего стало подписание закона о ленд-лизе. До этого был обеспечен мировоззренческий переход: нам решились дать тяжёлое вооружение западного образца (это на самом деле колоссальное достижение).

    Я не берусь оценивать социально-экономическую ситуацию, но в плане организации обороны нам удалось перестроить ряд важных процессов с расчётом на длительное противостояние и с опорой на внутренние силы.

    Россияне тоже не сидели без дела. Они сменили стратегию, месяц обеспечивали новой стратегии информационное прикрытие, разъясняли гражданам новую реальность (о «войне с НАТО»). Теперь они также действуют в категориях длительной схватки.

    Как будет протекать эта схватка?

    Сейчас мы проходим через наиболее сложный период в военном плане. Помощь уже поступает, но ещё не в тех количествах, чтобы отбросить врага. А истощение уже сказывается.

    Россияне давят массой, у них значительно больше дальнобойных средств поражения. В такой войне ПТРК и ПЗРК не уравновешивают потенциалы. Сдерживать оккупантов удаётся благодаря массовому героизму наших воинов и ценой потерь.

    Международная динамика подсказывает, что ощутимые объёмы помощи начнутся с середины лета. Станут ли они переломными или только дадут нам возможность не проиграть – не знаю и сейчас оценить не могу.

    Россияне согнали массовку, напряглись и пытаются второй волной наступления максимально продавить нашу оборону

    Этот ресурс при нынешней интенсивности боёв к концу месяца иссякнет. Чтобы обеспечить следующий массированный накат, им потребуется пауза (собрать людей, поднять с хранения технику). При этом ожидается, что к июлю станут заметными последствия санкций.

    Нам пауза потребуется не меньше, чем россиянам.

    Дальше начинаются варианты с переменными.

    Россияне в любом случае соберут новую орду. Она будет хуже вооружена и подготовлена, но их будет много.

    Мы вступаем в период усиления зависимости от помощи партнёров. Как эта зависимость проявится – предсказать сложно. Я бы не рассчитывал, что нас молниеносно вооружат до зубов. Пока нет оснований для таких надежд.

    Также умные люди говорят, что к августу – сентябрю (через полгода войны) может пошатнуться наша экономика. Зависимость будет критической

    Как будут себя чувствовать миллионы наших беженцев – я не могу оценить, а пишут разное. Но вряд ли к тому моменту им станет лучше.

    Я уверен, что сейчас мы выстоим. Но потом начнётся период, когда в России будут нарастать внутренние проблемы, а у нас будут нарастать внешние зависимости (в т.ч. – вследствие внутренних проблем).

    Как выстроится баланс – неизвестно. В какой степени мы сможем отстаивать своё видение – есть варианты. В том числе – неприятные. Потому что зависимость всегда предполагает что-то неприятное.

    В такой хрупкой ситуации с многими переменными сильное влияние может оказать какая-то неожиданность. Откажет вентиляция в бункере – здравствуй новая реальность.

    Поэтому. Май надо пережить. Выжить. Июнь как-то просуществовать. А там будет видно

    При всех сложностях:

    1. многое в этот период зависит от нас;
    2. есть системные процессы, которые работают в нашу пользу.

    Нет оснований впадать в уныние. Есть основания отбросить всё мешающее и работать исключительно на результат.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Як зміниться війна після 9 травня?