Через дії окупантів Україна припиняє транзит газу з РФ до Європи

Через ГВС «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію «Новопсков» транспортувалася третина газу з РФ до Європи

Україна не прийматиме російський газ у точці з’єднання «Сохранівка» на окупованій росіянами території Луганщини

Україна припиняє транспортування газу через ГВС «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію «Новопсков», що знаходяться на окупованій території Луганщини. Про це повідомляє Оператор ГТС України.

Компресорна станція «Новопсков» є першою зі станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи.

«У результаті воєнної агресії російської федерації проти України низка об’єктів ГТС знаходиться на території, контрольованій російськими військами та окупаційною адміністрацією. Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС «Новопсков» та іншими активами, розташованими на цих територіях. Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи», – йдеться в повідомленні Оператора ГТС України.

Вказані дії унеможливлюють виконання зобов’язань на точці з’єднання ГВС «Сохранівка», а також прикордонній компресорній станції «Новопсков», які наразі не контролюються Україною.

У зв’язку з вищевказаним з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання «Сохранівка» здійснюватися не буде.

«Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання «Сохранівка» на фізичну точку з’єднання «Суджа», яка знаходиться на контрольованій Україною території», – повідомляє Оператор ГТС України.

Компанія зазначає, що неодноразово повідомляла «Газпром» про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих Росією, та вимагала зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані.

Раніше Оператор ГТС України попередив, що дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через ГВС «Сохранівка».

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.