Холодний козир Москви розтане через місяць: до чого має готуватися Україна

фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Через місяць холодний козир Москви втратить у вазі. До чого готуватися Україні?

Переговори – шмереговори.

Консультації в Абу-Дабі створили ґрунт для взаємовиключних «інсайдів» і відвертих вигадок, які зараз поширюють більшовицькі видання різного масштабу. Хоча все ж не складно.

• 1 •

Відбувся обмін. 157 осіб повернулися додому. Це щастя. Тільки заради цього варто було проводити зустрічі. І тут можна було б поставити крапку. Але медіа ж повинні про щось повідомляти, а оглядачі – оглядати. Тому і несеться весь цей жах.

• 2 •

Різні люди, які мають доступ до інформації відповідного масштабу (а не просто домислюють), вже кілька разів прямо сказали: логіка російських дій на землі не передбачає якихось радикальних зрушень до весни. У лютому відкриються кватирки, які теоретично можуть ознаменувати початок (!) серйозної розмови про підморозку. А можуть – не ознаменувати, якщо не буде прийнято відповідне політичне рішення в Кремлі. Яке неминуче буде пов'язане з оцінкою військових можливостей.

• 3 •

Костянтин Машовець звернув увагу на організаційний момент: якщо Росія збирається наступати наприкінці весни-влітку на рівні вище тактичного (тобто, запускати новий умовно піврічний цикл), то вже зараз повинні вживатися заходи і проводитися підготовчі заходи. Хід яких може оголити реальний стан російської армії. І підказати діапазон рішень, на які Москва буде змушена йти (наприклад, більш агресивна мобілізація).

• 4 •

Командувач СБС Роберт Бровді зазначив, що у січні 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України випиляли 30,6 тис. російських солдатів. Показники власне СБС знизилися з ряду причин, проте Росія все одно втратила більше найманців, ніж залучила.

Накопичення розриву (як вже кілька разів було) вимагатиме або випаровування грошових виплат (а не всі регіони можуть собі це дозволити), або посилення форм «рекрутингу». Або відомості «людської» активності на пару основних напрямків з поступовим нарощуванням частки дронів (що вже прямо анонсовано Москвою). До травня якраз буде зрозумілий темп нарощування російських сил безпілотних систем.

• 5 •

Товариш Лавров за останній тиждень (тобто прямо на тлі переговорів) двічі повторив традиційну російську тезу: вони не бачать можливості співіснувати з «цим київським режимом». Ніяких гарантій, ніяких нових архітектур з «цим режимом» Москва не допускає.

Причому маються на увазі не персоналії, а курс на зменшення російського впливу через викорінення деструктивних мереж і фігур. Московська формула спирається на «нейтралітет» України на базі китайського підходу із зонуванням. Це дає можливість в повзучому режимі боротися за контроль, оскільки лобова атака не принесла повного успіху.

Поки не вичерпані військові ресурси і не виведені за дужки спроби військових рішень, які підстави розраховувати на зміну зазначеного підходу?

• 6 •

Дані за підсумками 2025 р. і січня 2026 р. в російській економіці вказують, що трагедії (для них) поки немає, але кормова база звужується. Що неминуче провокує конфлікти і внутрішньовидову боротьбу. Замах на заступника начальника ГРУ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва вкладається у цей контекст.

Майбутнє Росії вже зараз так чи інакше пов'язане зі статусом міжконтинентального військового проксі. Алєксєєв щільно працював у цьому напрямку (як мінімум) 15 років.

Справа клопітка, але зараз вага цього сектора значно зросла. Бажаючих контролювати точно більше. Це не має ніякого відношення до місця/часу проведення переговорів. Буде ще 100 раундів переговорів у найнесподіваніших місцях. А ось у разі повного або тривалого випадання Алексєєва інші групи впливу можуть спробувати щастя.

• 7 •

У Смоленську без опалення сьогодні залишилися 40 тис. осіб. Ніхто нікого не атакував. Фабула прекрасна: планували лагодити одну аварію на комунальних мережах, але за кілька годин до початку порвало в іншому місці. У них громадянська комунальна війна, частина ресурсів вона з'їдає.

Через місяць холодний козир Москви втратить у вазі. До кінця цього періоду буде видно, з одного боку, наскільки ми виснажені, з іншого – що у Росії є можливості успішно напружитися ще раз.

Цього місяця новини можна взагалі не читати, щоб не нервувати через різних інформаційних лиходіїв. Тільки те, що безпосередньо стосується вас і близьких. Буде щось зовсім видатне – ви про це дізнаєтеся.

Грітися, не хворіти, працювати, вчитися, посильно допомагати армії, не соромитися просити підтримки. А там сад-город з елементами мілітаризації.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
