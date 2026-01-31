Без флоту, доріг та майбутнього: справжня ціна війни для Росії

У Росії мешкають дуже різні люди. У тому числі – цілком притомні, адекватні і усвідомлюючі, в яку прірву вони мчать

Як війна Путіна обнулила десятиліття розвитку Росії

Перш ніж підбити деякі підсумки січня і двох місяців зими, висвітлимо ще один пазл, що розкриває справжню ціну війни для Росії і диспозицію перед весною. Заодно стане зрозуміліше, навіщо копатися в російському бюджеті (там ще багато цікавих сюжетів), рахувати кораблі, рудники тощо.

• 1 •

Коли йдеться про ціну війни для РФ, як правило, фокусуються на втратах у теперішньому часі. Цей підхід адекватний для швидкоплинних воєн і був актуальним у перші місяці повномасштабного вторгнення. Порахували, зафіксували «збитки»/«прибуток», пішли далі. У міру затягування баланс зміщується в бік відкладених втрат, витрат і упущеної вигоди в майбутньому. Розкручується мультиплікатор.

Найбільш наочне – це забруднення території вибухонебезпечними об'єктами. Роки війни – це десятиліття розмінування. Сюди ж відноситься соціальне навантаження, демографічний слід тощо. Все, що вимагає не тільки умовних грошей, але і ресурсу, який практично неможливо стиснути – часу.

Вже роки три лавиноподібно наростають майбутні проблеми як для України, так і для Росії. Але якщо Україна є жертвою нападу і бореться за життя, то Росія вляпалася самостійно і з власної вини себе закопує, не просто спалюючи ресурси (часто – накопичені ще за радянських часів за рахунок надзусиль старших поколінь), але й крадучи роки у тих, хто живе зараз, і тих, хто ще не народився.

Ті росіяни, яким зараз умовно тридцять, ризикують провести свої найпродуктивніші десятиліття (30-50) у занепаді через наслідки військової авантюри клубу злих дідусів Путіна та їхніх прихлебателів. Це якщо все закінчиться для Росії порівняно добре. Бо це не факт.

У Росії мешкають дуже різні люди. У тому числі – цілком притомні, адекватні і усвідомлюючі, в яку прірву вони мчать. Є відверті лиходії і стовпи режиму, не позбавлені професіоналізму, які теж бачать, до чого все йде. Це неминуче закінчиться великим конфліктом у разі збереження (а тим більше – ескалації) мілітаристського курсу.

Принадність у тому, що проілюструвати руйнівний для Росії характер дій путінського режиму нам допомагає ручний маніяк-візіонер Кремля Сергій Караганов, який випромінює респектабельність і займає не останнє місце в ряду інтелектуальної обслуги. Бажаючі можуть самі знайти його офіційні титули. Це не юродивий від ідеології, як товариш Дугін, і не дрібний провінційний девіант, яких безліч. Це – людина з претензіями, яка говорить пристойною англійською. Отже.

• 2 •

Товариш Караганов вже якийсь час розвиває дискурс «сибіризації» Росії. Загальна ідея – змістити активність російської держави з європейської частини в Сибір, російську Азію. Де і так сконцентровані колосальні природні багатства, а в міру пом'якшення клімату їх обсяг стане неймовірним.

Відповідно, Росія повинна розгорнути інфраструктуру для глибокого освоєння нині малонаселених територій, відходячи від стагнуючої Європи. Бо європейський імпульс нібито вичерпаний і стає токсичним.

Як носій подібних ідей, Караганов не самотній. Наприклад, у своїй манері їх давно просуває ще один діяч – товариш Шойгу. Якийсь час він навіть виглядав як друга голова російського герба, звернена на схід. З тією лише різницею, що Караганов мудрує лукаво, підводячи концептуальну базу, а Шойгу під скоринкою залишається будівельником і освоює просторово-часовий континуум через мегабудівництва.

Зокрема, він носився з ідеєю побудувати в Сибіру з нуля кілька міст, аж до мільйонників. Не пояснюючи, щоправда, ким він їх заселить. А зараз курирує процес розробки нового комплексу ГЕС на сибірських річках.

• 3 •

27 січня Караганов опублікував у «Російській газеті» опус «Сибірські шляхи і дороги Росії» з посилом: транспортна мережа повинна вести людей до освоєння нових територій.

Якщо абстрагуватися від реальності, то це виглядає великодержавно і переможно. Розвиток Росії прив'язується до якоїсь паралельно-меридіанної сітки логістичних проєктів. Грубо кажучи. Зараз головною і найпівденнішою «горизонтальною» логістичною скріпою Росії є Транссиб, побудований за часів царя. За радянських часів на 600-700 км північніше Транссибу «надбудували» БАМ.

Найпівнічнішою артерією покликаний стати Північний морський шлях. А ось простір між ними треба поступово заповнити новими широтними проєктами. Аж до залізниці до тунелю через Берингову протоку на Аляску.

Одночасно належить задіяти «вертикальні» меридіанні маршрути, найважливішу роль серед яких у північному напрямку відіграють великі сибірські річки. А коридор «Північ-Південь» повинен бути підключений до китайського проєкту «Пояс і шлях» з виходом до Індійського океану... У порядку умоглядного концепту – чому ні. Але далі починаються деталі. Якщо взяти логіку Караганова і записати в стовпчик наслідки дій російської влади в розрізі конкретних проєктів, стає очевидним масштаб злочинів Кремля проти Росії.

• 4 •

Не можна сказати, що в Росії все безпросвітне. Вірніше – не для всіх. Наприклад, у 2022-2025 рр. був реалізований проєкт будівництва 531 км «Тихоокеанської залізниці» не загального користування (тобто – приватної) від циклопічного Ельгінського вугільного родовища в Якутії до новозбудованого порту «Ельга» у районі мису Манорського (Удська губа, Хабаровський край).

Це – дітище компанії «Ельгавугілля», основним власником якої є мільярдер Альберт Авдолян. Його відносять до кола впливового глави «Ростеху» Сергія Чемезова і навіть називають повністю або частково «номіналом» Чемезова.

Вже запустили одну колію з роз'їздами, будують другу. Мета – експорт через новий порт 50 млн тонн коксівного вугілля на рік. Також розвинули гілку Ельга – Улак до мережі БАМу. Все це вже перевертає статистику видобутку / експорту вугілля з Якутії, вона вже на 2 місці в РФ за обсягами видобутку (50+ млн тонн). У цілому, згідно з офіційною статистикою, експорт вугілля через порти ДВ зріс у 2025 р. на 16% до історичного максимуму – 127,1 млн тонн. Але вугілля – субстанція тонка, залежить від цін і загальної кон'юнктури.

Минулого року продовжила занепадати Кемеровська область, де раніше видобували близько 200 млн тонн вугілля (№1 у РФ, близько 55-57% російського видобутку). Показники знизилися до 190 млн тонн, і, хоча експорт Кузбасу через східні порти формально зріс на 0,4% (до 53,8 млн тонн), ціни не радували. І це ще без конкуренції, що не піднімається, «Ельги».

Кемеровська область закінчила рік з дефіцитом бюджету 21,8% (-55,7 млрд руб.), борги регіону досягли 60% доходів, зросла частка дорогих комерційних боргів. Шахти зупиняються.

Міністр енергетики РФ (він же – ексгубернатор Кемеровської області) Сергій Цивільов і за сумісництвом чоловік двоюрідної племінниці Путіна Анни Цивільової (заступник міністра оборони) лобіює, щоб Путін зобов'язав РЖД вивозити 60 млн тонн кемеровського вугілля до Тихого океану (хоча регіон не вибирає існуючу квоту 54 млн тонн).

Цивільов прекрасно знає, що добути – пів справи, тому що його дружині раптово «продали» за безцінь вугільну компанію «Колмар» (район Нерюнгрі, Якутія), яка видобуває близько 10 млн тонн вугілля на рік. Щось підказує, що у племінниці Путіна з логістикою проблем менше, ніж у Кемеровській області. Тому треба зобразити турботу про шахтарів.

Тобто, у контактів путінського менеджера Чемезова і родичів Путіна з надрами та інфраструктурою все в порядку, майбутнє забезпечене. Вони сибіризувалися в приватному порядку. І війна не заважає. На контрасті – інший порівняно свіжий проєкт: розвиток Амуро-Якутської залізничної магістралі в бік власне Якутська.

• 5 •

Формально у 2011 році РЖД дотягнула полотно до станції Нижній Бестях, що дозволило російській владі заявляти: «Якутськ пов'язаний залізницею з усією країною через БАМ і Транссиб»! З невеликим застереженням – треба якось перетнути Лену. Якихось 10 км водної перешкоди. А так то так.

Навпроти Якутська, на правому березі Лени, в Нижньому Бестяхі побудували залізничну станцію. Далі в планах було будівництво моста. У 2013 році розпочалося проєктування під конкретну ділянку. Але у 2014 році Путін окупував Крим. І, як було офіційно заявлено, замість моста через Лену побудували міст через Керченську протоку. Відклали. Це був перший дзвіночок.

У 2014 році на гілці до Нижнього Бестяха офіційно відкрили вантажні, а у 2019 р. – пасажирські перевезення. Тоді ж почали підготовчі роботи до будівництва «відкладеного» мосту. У червні 2019 року на Петербурзькому міжнародному форумі глава Якутії Айсен Ніколаєв заявив, що міст через Лену буде готовий до 2024 року. Потім він уклав парі: якщо моста не буде до кінця 2025 року – він з'їсть свою краватку. Але і у 2026 році місцеві жителі переправляються по льоду.

У 2023 році через «непередбачені обставини» парі перенесли: Миколаїв пообіцяв, що міст побудують до 2027 року. Будівництво мосту ведеться цілий рік. До кінця 2025 року відзвітували про зведення першої опори. Новий термін введення в експлуатацію – 2028 рік. З федерального бюджету на Ленський міст вже виділили близько 17 млрд рублів, планово додадуть ще 42,8 млрд за три роки. Тобто, близько – 60 млрд.

Чого явно недостатньо, тому що загальну вартість проєкту оцінюють в 135 млрд+. Співфінансувати повинні Якутія і приватні інвестори, але влада Республіки Саха в основному декларує готовність активізувати боротьбу за федеральні гроші.

Для розуміння: у федеральному бюджеті РФ на 2026 рік за однією зі (!) статей передбачено 63,7 млрд рублів компенсацій пораненим військовослужбовцям та членам сімей загиблих. Тобто, тільки в бюджеті на поточний рік, тільки за однією статтею витрат, пов'язаних з війною, закладено весь (!!!) обсяг федеральної участі в будівництві моста через Лену. Витрати, яких просто могло не бути.

Я вже згадував, що також у цьому бюджеті передбачено понад 9 млрд рублів на фінансування ПЛАНОВИХ похоронів 160 тис. військових. Це означає, що сума компенсацій пораненим і сім'ям загиблих буде зростати. Як і вартість мосту внаслідок подорожчання.

Підсумок. Це не фігура мови: Путін вкрав у жителів Якутії як мінімум 10 років, які вони могли б пересуватися по мосту. Замість цього подарував їм право померти за «русский мир». При цьому підсумкові терміни добудови дуже хиткі. Мінфін агресивно скорочує федеральні витрати. Зберегти, а тим більше – збільшити фінансування буде непросто.

Йдемо далі.

• 6 •

Російська влада вже не одне десятиліття носить ідею розвитку Північного морського шляху (ПМШ), який почали підміняти назвою Трансарктичний транспортний коридор (ТАТК), роблячи акцент на мультимодальності: зв'язок різних видів транспорту (залізниця, річки, авіація, дороги) в єдину мережу.

Спочатку планувалося, що до 2030 р. все буде летіти. Не полетіло, хоча з 2016 р. вантажопотік зріс за рахунок запуску нафтогазових проєктів. У травневому указі 2018 року Путін наказав забезпечити до 2024 року вантажопотік по СМП в обсязі 80 млн тонн на рік. Фактично до 2026 року перевезення досягли близько 40 млн т/р. І якщо раніше до 2030 року ставили за мету досягти позначки 150-200 млн тонн, то тепер уже сам Путін говорить про 109 млн т, що, як і раніше, викликає скепсис у фахівців...

1 серпня 2022 року Уряд РФ затвердив (розпорядження №2115-р) План розвитку Північного морського шляху до 2035 року (приблизно 155 заходів). Там чимало конкретики, зокрема, будівництво до 2026 року порту на м. Наглейнині з метою обслуговування Баїмського мідного ГЗК, про який я писав. Але реалістичні терміни там – 2030+ рік...

У цілому виконання плану офіційно оцінюється у 25% від необхідного до поточного терміну. Провисання всім очевидно. На даний момент більш-менш в графіку тільки створення арктичного супутникового угруповання, яке має подвійне призначення.

У березні 2025 року на арктичному форумі в Мурманську Путін раптово виступив із критикою щодо того, що розмов про СМП багато, а прикладних розрахунків і втілення – мало. Після чого почали висунути словесну конструкцію ТАТК і позиціонувати СМП як маршрут Санкт-Петербург – Калінінград – Мурманськ – Архангельськ – Владивосток. Розмови про «комплексність» дозволяють затягнути час.

На зазначеному форумі Путін доручив Мішустіну – «за участю «Росатома», «ВЕБа», профільної комісії Держради – до 1 серпня 2025 р. затвердити фінансово-економічну та організаційну модель розвитку Трансарктичного транспортного коридору». Тобто, з локальним завданням не впоралися – взялися за циклопічне, зрушивши горизонт планування до 2040 р. У вересні 2025 р. Путін «відкрив» цілорічний рух по СМП.

24 грудня 2025 р. товариш Патрушев-старший раптово заявив: «Морська колегія РФ спільно із зацікавленими міністерствами та відомствами, експертною та науковою спільнотою розпочала (!) роботу з формування проєкту комплексного проєкту розвитку Арктики та Трансарктичного коридору». І делегував це Дмитрієву.

Тобто, процес перебуває на початковій стадії і до чого він призведе в кінцевому підсумку – неясно.

• 7 •

Вже не просто актуальна, а гостра проблема СМП – відсутність необхідного флоту арктичного класу. Це стосується всього – від буксирів і криголамів до суховантажів і газовозів. Флагманський криголам «Росія» (проєкт «Лідер») згідно з планом 2022 року мали добудувати до 2027 р. Тепер орієнтир – 2030-31 р.

Показовою є історія з газовозами. У 2019 р. збиралися замовити 21 газовоз льодового класу Arc7 для проєкту «Арктик СПГ-2» компанії «Новатек». Зупинилися на 15. Будувати мали на верфях Samsung Heavy Industries (SHI) і Hanwha Ocean у Південній Кореї, а доводити на ССК «Зірка» (м. Великий Камінь, Приморський край).

Різати метал для першого судна почали в кінці 2020 р., у 2021 р. заклали 3 судна, у 2022 р. – ще 5. У квітні 2022 р. спустили на воду перший корпус і перевели на «Зірку» для установки обладнання, щоб у 2023 р. передати замовнику. Після введення санкцій SHI передав Росії 5 недобудованих танкерів, решту робити відмовився, Hanwha Ocean самостійно добудувала 3 танкери, але не віддає.

У грудні 2025 р. було передано замовникам з ПАТ «Совкомфлот» перший танкер-газовоз льодового класу Arc7 «Олексій Косигін», доведений на ССК «Зірка» (за три роки замість 10-12 місяців). Він прямо зараз йде через Північний Льодовитий океан і вийде на маршрут з лютого 2026 року.

Тільки для одного з корпусів, що залишилися, встигли отримати від французької Gaztransport & Technigaz (GTT) системи зберігання СПГ мембранного типу Mark III до її виходу з Росії. На інші три планують ставити систему російської розробки, яка проходить сертифікацію. Тобто, до 2024 року у «Новатека» мав бути флот з 8 танкерів-газовозів Arc7. Фактично: один до 2026 року, і перспективи без скасування санкцій туманні...

Уряд РФ у листопаді 2022 р. затвердив перелік морської діяльності, яка з 1 березня 2026 року мала здійснюватися тільки на російських суднах. До неї відносяться: морські перевезення нафти, газу (в тому числі СПГ), газового конденсату і вугілля, видобутих у РФ, в т.ч. на континентальному шельфі, до першого пункту вивантаження або перевантаження, каботажні перевезення по СМП і ряд інших.

Однак наприкінці 2025 року з ініціативи Мінпромторгу терміни введення обмежень перенести на березень 2028 року, явно не востаннє. Це формальне визнання, що з флотом не встигають... Відсутній і навіть теоретично не з'явиться до 2030 року ще цілий ряд об'єктів ТАТК – порти, центри безпеки тощо.

• 8 •

Наступний «горизонтальний» проєкт за схемою Караганова – Північний широтний хід (ПШХ). Про нього я вже писав. Суть – зв'язати залізничною гілкою (707 км) по території Ямало-Ненецького АО полотно двох філій РЖД – Північної ЖД і Свердловської ЖД – від станції Обська до станції Коротчаєво. Плюс розгорнути супутню інфраструктуру.

Одним з елементів цього проєкту мав стати міст через р. Об в Салехарді. Адже на даний момент це місто фактично знаходиться на острові, з ним немає стабільного цілорічного сполучення.

Що з ним? Все наочно до жаху: в кінці грудня 2025 року уряд РФ офіційно (!) призупинив на 3 роки (до кінця 2028 року) концесійну угоду з будівництва СШХ. Щоб прибрати ґрунт для формальних претензій.

Тобто, якщо ще три роки ніяких робіт не буде, то за найоптимістичнішим сценарієм знадобиться років 7-8, щоб завершити процес (до 2032-33 року). А згідно з Планом від 2022 р. СШХ повинні були запустити у 2027 році, а до цього орієнтиром був 2023 р...

• 9 •

Ще один горизонтально-вертикальний проєкт, що спочиває – циклопічна Північно-Сибірська залізниця (Севсиб). Яка мала складатися з двох «променів». Перший промінь мав зв'язати Нижньовартовськ (Югра) з Усть-Ілімськом (Іркутська область). А другий – через Гірський Алтай дотягнутися до китайського Урумчі.

У серпні 2023 року Путін доручив уряду спільно з владою Кузбасу, РАН і ВАТ «РЖД» представити доповідь про Севсіб. Оцінка доцільності проєкту була включена в план реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку Сибірського федерального округу до 2035 року з терміном виконання у 2025 році. Виконали. Оцінили і запропонували від проєкту відмовитися, про що стало відомо на початку грудня 2025 року. Немає грошей.

• 10 •

Караганов формулює пафосну максиму: «Росія – не морська, а річкова країна!». Тим часом, «вертикальні» проєкти вантажоперевезень по сибірських річках, які явно випали з графіка, технічно стикаються з тією ж проблемою – відсутністю флоту. На прикладі звичайного суховантажу RSD59 я днями показав, що в період 2022-2025 рр. Росія вже недоотримала 50 (!!!) суден. Держпрограма підтримки лізингу для них скорочена вдвічі. А це тільки один, найпростіший клас. Для нього хоча б є верфі. З великотоннажним флотом взагалі тупик. Загальний висновок: навіть якщо раптово з неба почнуть падати мільйони тонн вантажів, у Росії немає і в найближчому (до 10 років) майбутньому не буде флоту для їх перевезення.

• 11 •

Реальність така, що вантажі в строк – не впадуть. А чи впадуть в принципі – питання відкрите. Ситуацію на Баїмському ГЗК я розбирав. Прискорене відставання 5+ років на тлі відсікання від передових технологій. Переглянув інвестиційну програму в арктичній зоні «Газпром». Розвідка і видобуток різко «зсунуті вправо» за термінами. Перегляд (скорочення) інвестиційних програм – загальне місце практично всіх держкорпорацій РФ і великого бізнесу.

Підсумок. Вантажів немає і не буде. Якщо раптом з'являться – їх не вийде доставити. Тому що немає флоту, немає і не буде залізниць. Щоб зрушити процес, потрібні колосальні гроші. Яких немає і не буде при збереженні санкцій і курсу на війну. Не кажучи вже про кадри.

Не всі враховують, що зазначені російською владою цивільні проєкти треба фінансувати і забезпечувати одночасно – і кораблі, і літаки, і порти, і залізницю, і сільське господарство, і ЖКГ, і все інше. Але також треба одночасно фінансувати війну. Мілітаризація вбиває «сибіризацію». У кращому випадку – вже відсунула окремі її компоненти років на 7-10 за умови, що не буде погіршень і «все це» закінчиться прямо зараз. Але ж ні.

• 12 •

Тому Кремль в цікавому становищі, очевидному для всіх, хто може підняти голову від рутини і подивитися трохи вперед. Щоб отримати шанс хоч щось надолужити, Росії необхідно якомога швидше вискочити з війни, зняти санкції, залучити технології і колосальні гроші. Тобто, припасти до того самого Заходу, від якого Караганов іже з ним закликають тікати. Про цей трек говорять Віткофф і Дмитрієв. Але як зупинити розігнану військову машину – неясно.

Скасування санкцій США не означає автоматичного скасування санкцій ЄС, Канади та Британії. Навіщо їм давати такий пас Росії та Вашингтону, які за своїми мотивами прагнуть підірвати Європу? Немає сенсу.

Потрібні домовленості про архітектуру співіснування. Що непросто без зміни політичного режиму у РФ. А режим нікуди не збирається. Китай теж не зрадіє, якщо кабальні угоди з Москвою укладатиме ще й Вашингтон. Як американці вміють обдирати зарозумілих бандитів – прекрасно ілюструє ситуація з «Лукойлом».

Товариш Караганов надає методологічний каркас для висновку: Путін і його кліка – могильники Росії. Тільки через призму логістики. І це – не торкаючись глибоких соціальних, ментальних деформацій російського суспільства, які будуть позначатися, навіть якщо рейки і шпали будуть укладені на свої місця.

Тобто, навіть не потрібно читати наклепницькі західні ЗМІ або агресивну українську пропаганду. Досить взяти російські підходи, російські офіційні документи і російські факти (які ще й прикрашають). Картина маслом: вже вкрадено 7-10 років (в деяких сферах – більше), і лічильник не зупиняється. Кремлю треба приймати рішення, в який бік бігти. По стежці «нормалізації», виторгуючи преференції в обмін на відмову від агресії. Або по стежці «ескалації», щоб спробувати одним махом знести всі обмеження з боку переляканої Європи. Яка, тим не менш, поступово приходить до тями. Ні одне, ні друге не вийде зробити, продовжуючи війну проти України. А з Україною ні за яких обставин не вийде розібратися швидко. Особливо на тих умовах, які висуває Москва. А Трампу треба швидко, у нього Епштейн з Пекіном підгоряють.

У лютому – березні російське військово-політичне керівництво буде приймати рішення: вступати в ще один піврічний цикл війни чи пригальмувати? Якщо вступлять, то вся виборча гонка в США буде на тлі активних бойових дій і переговорів з Китаєм. Китай поки що не визначився, у них там якісь свої розваги з черговими арештами генералів. А з кінця 2026 року товаришу Сі вже треба буде щось показувати, бо в жовтні 2027 року у нього черговий з'їзд КПК, на який треба зайти в сильній позиції. Ось такий клубочок, де наше найближче прикладне завдання – не розвалитися до квітня.

П.С.

Дрібне шахрайство російських претендентів у вельможі обнуляє весь їх пафос. Два приклади.

Караганов описує значення «Транссибу» для Росії, відзначаючи, що без цієї дороги, швидше за все, не вдалося б перемогти у «Великій Вітчизняній». Він згадує сибірські дивізії, кожухи і м'ясо, але «забуває», що по «Транссибу» СРСР отримав близько 50% всієї підтримки в рамках лендлізу. Адже тоді довелося б відзначити роль ненависних англосаксів. Не згадати – дріб'язково, від невпевненості.

І друге. Цитата, яку я наводив раніше. Караганов напевно розуміє, що Москва помилилася і загрузла. Але, щоб витіснити докази ганьби, на випередження пояснює, що Росія не буде щось повноцінно відновлювати на окупованих територіях, де вона нібито «визволяє» людей. Мовляв, не на шкоду східним регіонам. Фактично – Росія несе тільки руйнування і смерть. Це сарана. Відтворює Дике поле, де «звільнені» і приїжджі приречені вести жалюгідне існування. Перетворюючи своє життя на «санітарну зону».

Всі ці міркування про «сибіризацію» – фіговий листок, щоб прикрити сором провалу. Кремль клацнули по носі на очах у всього світу. Якби Росія взяла під контроль Київ і/або Одесу, Караганов був би пророком «європеїзації». А так – пафосне шахрайство від безвиході.