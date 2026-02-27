Чого чекати Україні в найближчі вісім місяців?

Україна продовжує нарощувати свої аргументи

У неділю вже весна. Перш ніж підбити підсумки зими, окреслимо деякі сюжетні лінії, спрямовані в майбутнє.

• 1 •

З недавнього часу в публічному просторі з'явилося безліч дат і термінів. Вони були і раніше, але зараз їх мусують явно більше. Спільний знаменник – 3 листопада 2026 року, коли відбудуться вибори до Конгресу США. Вони торкнуться Палати представників і третини Сенату.

Також оновлять владу кілька штатів і муніципалітетів. Спікер Палати Майкл Джонсон вже визначив «ціну» кампанії – залишок президентства Трампа. Тобто, маємо горизонт планування – вісім місяців. У цей період буде низка важливих для нашого контексту подій. Причому вони нерівномірно згруповані на кінець березня – травень і вересень – жовтень. Починаючи з візиту Трампа до Китаю (квітень 2026 р.) до виборів до Держдуми РФ (16-20 вересня 2026 р.).

У нас на слуху вибори в Угорщині (квітень). Сьогодні додалася дата виборів у Данії (24 березня, важливий партнер, особливо – в контексті потенційних рішень щодо російської торгівлі на Балтиці). Сюди ж вибори у Швеції (вересень).

Є ризики дострокових виборів у ряді країн, зокрема – у Британії. У Німеччині відбудуться вибори на рівні земель. Буде зростати градус емоцій у контексті виборів президента Франції (квітень 2027 р.). Вашингтон уже позначив, що є зацікавленою стороною і потягнеться ручками Венса і Маска.

У березні оберуть парламент, а в травні – президента Колумбії. У жовтні – президента Бразилії. США точно супроводжуватимуть ці процеси. Наприклад, Бразилія зараз підсідає на російський дизель, а це зло. Будуть регіональні та місцеві вибори в провінціях Канади.

27 жовтня 2026 року мають переобрати кнесет. А 1 листопада заплановані вибори в Палестині (з акцентом, що процес буде організований і за кордоном). Очевидно, що це єдиний сюжет, який прозвучить в контексті виборів у США і буде супроводжуватися деструктивною активністю по світу.

Є внутрішньополітичні моменти, типу змін до Конституції Казахстану, які нам малозрозумілі, але пов'язані з темою стійкості маршрутів обходу санкцій для РФ. Своя атмосфера між Вірменією (вибори в червні) і Азербайджаном.

Цілий ряд кампаній в Африці, які, з одного боку, цікаві в контексті співвідношення сил, що впливають ззовні (США, Китай, Франція, ОАЕ, Саудівська Аравія, Туреччина, Ізраїль), так і в контексті міграційної загрози Європі з півдня.

За кадром будуть маячити різного роду економіко-технологічні процеси, здатні перерости в політичні чинники (на кшталт гойдалок з криптовалютами або маневрування ШІ).

Щось буде з Іраном і (з високою ймовірністю) Кубою. У росіян – такий самий календарик, вони будуть моделювати.

І ось у цьому жорсткому таймінгу розгорнуться події нашої оборони проти російського вторгнення. Які розпадаються на два умовних потоки – суто військові та навколовійськові (що створюють контекст, політично визначають війну).

• 2 •

Українські військові експерти та російські, які грають в «елементи збалансованості», базово сходяться в такому. На даний момент спостерігається нижня стадія «синусоїди» російського наступу, яка зміниться підйомом приблизно з квітня 2026 року. Публічна мета цієї активності – захоплення Росією підконтрольної Україні частини Донецької області (хоча також буде тиск і на Запоріжжя).

Кампанія буде спланована як мінімум на пів року. Але в зазначені терміни вирішити поставлене завдання за інерційного сценарію (грубо кажучи – якщо буде йти приблизно так, як зараз) неможливо.

Фактором, що впливає на інерцію, стане битва технологій і здатність РФ виконати план масштабування сил безпілотних систем і структур типу «Рубікон». (Не)успіх буде видно вже в травні.

За російським задумом, паралельно з дерев'яною ієрархічною армійською структурою, буде побудована і наповнена ресурсами більш гнучка структура, налаштована діяти ініціативно. Це серйозна історія, яка може вплинути на оперативну ситуацію.

У цьому плані треба буде скоригувати підхід до сприйняття російських втрат і цифр залучення росіянами найманців. Людей може знадобитися менше за рахунок зростаючої щільності дронів.

З іншого боку, Україна нарощує свої аргументи. Перший – це middle-strike. Тут відбулося масштабування, окупантам завдається шкода в промислових обсягах. Другий – це ракети. Можна обговорювати, такі вони чи такі, але вони вже впливають.

Передбачуваним елементом російської тактики стануть атаки на українську інфраструктуру життєзабезпечення тилу. Я вже зазначав, що спекотним літом ситуація може бути не набагато легшою, особливо – у великих містах. А чим ближче до зими, тим гострішим буде момент психологічного тиску. Все це (та інше) буде задіяно Москвою як інструменти впливу на стійкість фронту. Тобто, військова логіка досить прозора.

Лінійна атака на Слов'янськ-Краматорськ цього року має зникаючі шанси на успіх. Самі росіяни це визнають. Тобто, до виборів у Думу Путін нічого переможно завершити не встигне. Тому росіяни будуть вкладатися, щоб зламати лінійну логіку за рахунок різних факторів, а з іншого боку – бути готовими максимально рутинізувати війну і вивести її на другий план.

Це вже відбувається: на вищих рівнях «не помітили» ні 12 років з моменту окупації Криму, ні 4 роки «СВО». Війна з подійного ряду перетворюється на стан.

• 3 •

У навколовоєнному контексті накачуються дати «підморозки». До літа в Росії можуть загостритися проблеми в економіці, а у нас – питання життєзабезпечення. Також росіяни будуть усіма силами намагатися відключити нам зовнішню фінансову допомогу.

Згідно зі свіжими заявами (Зеленський), Трамп хоче якогось прориву протягом місяця, щоб до літа щось красиво оформити. Хочуть тут же з'являється пом'якшення (Буданов), що від американців конкретні дати не звучали.

Окремий сюжет – участь у врегулюванні Європи і Китаю. Росія всіляко принижує ЄС, Китай м'яко звертає увагу на свій план примирення. Тут маса цікавих подробиць. Починаючи з того, що до кінця року в Білорусі запустять китайський завод з виробництва снарядів для РСЗО.

Європа – наша опора зараз. При цьому вже відкритим текстом сказано – ніякого ЄС. Озвучені очікування з боку України – «закінчити до кінця року» – цілком логічний хід, враховуючи непопулярність серед республіканських виборців ідеї великих поступок Путіну. Ближче до виборів продавити їх буде складніше.

Найбільш оптимістична інтерпретація на рівні чуток: 1-15 березня нібито почнуться елементи заморозків, які гіпотетично можуть виразитися в ерзац-«розведенні» військ або мораторії на використання певних видів зброї.

Росіянам комфортно на це погодитися, тому що наступний місяць у них все одно підготовка і реорганізація, вони підтягнуть ресурси. А там буде видно. Вони завжди можуть зімітувати якесь порушення нібито з боку України і відкинути домовленості.

• 4 •

Паралельно розкручується хоровод з темою виборів в Україні. Про це багато написано, не буду повторюватися. Якась подоба демократичного процесу вимагає тривалого (місяці) затишшя тільки для старту підготовки. Плюс близько пів року на саму підготовку, потім кампанія 60-90 днів. Тобто, по-хорошому, конкурентні демократичні вибори повинні відбутися через рік після заморозки фронту.

Більш короткий період стане наслідком компромісів, коли підсумковий результат визначатимуть не українські виборці, а значною мірою – зовнішні чинники. Ці зовнішні чинники вплинуть як на склад учасників перегонів, так і на процес голосування, явку тощо.

Наші співгромадяни не хочуть дивитися в цей «верх», проте повороти можуть бути досить химерними. Я торкався цієї теми, але вона викликає масове посмикування оченят.

Залужний і Буданов при належній вправності легко перетворюються глобальними більшовицькими медіа на «міжнародних терористів». Так само як і Білецький.

Під час розгляду одного з останніх «рейтингів схвалення» багато хто раптом усвідомив, що є ще такі персонажі, як Олександр Усик. І якщо зноситься перший ряд очевидних кандидатів, включаючи чинного президента, то виникає другий.

Росіяни будуть ставити на хаос. Їх влаштовує будь-який формат істерики і дискредитації виборчого процесу. Щоб в Україні якомога більше людей підсумковий результат не прийняли.

Щодо «ставок» західних партнерів – я не хочу втягуватися в ці інсинуації... Тобто, весна – це період, коли можуть зіграти раціональні фактори. Шанси невеликі, але відмінні від нуля. Далі буде ставати все більше ірраціонального. Зараз явочним порядком формуються очікування, що до літа воно якось вирішиться. Було б добре.

Але я б виходив з гіпотези, що США і Китай можуть не домовитися. А ситуація в економіці РФ виявиться кращою, ніж ми сподіваємося і самі росіяни очікують. Тоді війна автоматично переноситься на кінець року, а наступне вікно для переговорів – листопад.

Для тих, хто хоче більше визначеності і якоїсь вимірюваності – візьміть термін вісім місяців як відчутний відрізок для планування. Це зручно. У нього відразу інтегруються повсякденні завдання. У когось – сад-город-урожай. Комусь вступати, у когось діти зі школи / до школи. Потрібні якісь варіанти на літо. Потрібна оцінка за підсумками зими і підготовка до наступної. І інше.

У всьому цьому треба пам'ятати, що будь-яке планування можливе тільки тому, що хтось тримає лінію на сході/півночі/півдні, хтось прямо зараз тримає небо. Потрібна посильна співучасть. Це – процесуально-рамкові орієнтири. Для змістовних речей знадобиться окремий пост.