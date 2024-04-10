Як нам просувати інтереси України у світі? Відповідь лежить у нас перед очима

Нам треба голосно про себе нагадувати, адже без міжнародної підтримки нам не вижити

Ми добре мобілізуємося проти чогось поганого. Хоча треба збиратися за щось хороше

Епізод зі збором Національного музею історії України на демонтаж МАФу РПЦвУ біля фундаментів Десятинної церкви – надихаючий і показовий одночасно.

Надихаючий – бо закрили дуже швидко, «з гіркою», за масової участі.

Показовий – бо ми добре мобілізуємося проти чогось поганого.

Час виходити на наступний рівень – збиратися за щось хороше.

Різниця в тому, що мобілізація за щось – це творча діяльність, що вимагає довгої волі і терпіння дочекатися результатів.

Проти чогось – це, як правило, завжди про тактику. За щось – більше відповідає гучному слову «стратегія».

Так от. Приклад стратегії, яка могла б бути.

Ми не виживемо як країна в скільки-небудь цілому вигляді без західної (зокрема – європейської) підтримки. Нам потрібні європейські гроші і зброя.

Для цього нам потрібна підтримка європейських суспільств. Бо суспільства нарізають завдання політикам і впливають на рішення.

Підтримка України у важливих для нас європейських суспільствах знижується або нестабільна. Актуальна потреба – постійно говорити з цими суспільствами, щоб зберегти/збільшити підтримку. А вони дуже різні.

Потрібні адекватні засоби (канали та контент).

Причому не політики і не офіційні особи. Час, коли українські лідери могли безпосередньо говорити із західними суспільствами і ламати установки західних політиків, закінчується. Рандомні депутати теж можуть діяти за обмеженим спектром завдань.

Потрібні інші інструменти, здатні 1) апелювати до широкої аудиторії 2) на тему війни. Спробуйте ще прорватися з контентом про війну на якийсь пристойний майданчик і назвати речі своїми іменами.

Усе банально, очевидно, нічого нового. Треба просто робити.

Так ось є інструмент із правильним контентом, який може зайти на статусні європейські майданчики і говорити з людьми про війну, гнучко адаптуючись до ландшафту конкретної країни.

Це – музеї

Не можна переписати п'єсу або перезняти фільм під завдання в кожній конкретній країні. А музейну виставку – елементарно адаптувати.

Логіка підказує, що раз є актуальна потреба, треба масштабно інвестувати в цей інструмент.

Так. Але ні.

Якщо музей зараз попросить бюджетні гроші на закордонний проєкт, почнуться крики, що все треба на фронт! Адже так?

Якщо музей почне збирати гроші через донати/спонсорів, почнуться ті самі крики, що нехай хтось інший це фінансує, а люди/бізнес нехай донатять на фронт!

Хто? Ось хто? Якщо державі не можна і людям/бізнесу теж не можна?

Робити на коліні з підручних засобів якісні проєкти неможливо. Жахливо страждає ефективність. Залежність очевидна. Можна взяти мільйон євро і купити кілька сотень снарядів. Якщо взяти той самий мільйон євро і дати правильному музею, він витопче півЄвропи! І згенерує політичну підтримку мільйонів на 100-200, плюс розпушить ґрунт для роботи публічних осіб – аудиторія трохи краще розумітиме Україну, стане трохи лояльнішою. Головне, що створюють музеї – стійкі довгострокові зв'язки.

Не вірите? Просто поцікавтеся, наскільки тісні навіть зараз зв'язки російських музеїв із колегами, а через них – із впливовими колами за кордоном. Кенселити Ермітаж – приблизно те саме, що кенселити Чайковського. Але Чайковський про «СВО» нічого не напише. А Ермітаж підіграє Кремлю аж бігом. Там де треба і так як потрібно. Це розмиває санкції і формує атмосферу «не все так однозначно». Це – стратегія, в яку інвестували десятиліттями.

Якщо брати тему війни в концентрованому вигляді, у Києві мінімум три музеї можуть грати в цю гру на високому рівні.

Перший – Національний військово-історичний музей України (у системі Міноборони). З наочного – ростехніка і стіна пам'яті на Михайлівській, «парад» на Хрещатику, російські танки в Європі тощо. Нещодавно була чергова виставка в Брюсселі. Це все – на ентузіазмі і з мінімальним ресурсом. Можна краще. Тут найбільший потенціал щодо співпраці, тому що є доступ до артефактів і прямий вихід на партнерську мережу музеїв оборонних відомств. І тут буде найкраща колекція.

Другий – Національний музей історії України. Першу виставку про оборону Києва робили ще навесні 2022 року. Створено найкращу виставку (де-факто – меморіал) про оборону «Азовсталі». Хто не був – дуже рекомендую. Ком у горлі. Є невелика, але якісна експозиція про Ягідне (Чернігівщина, школа, де в підвалі тримали десятки людей). Це – музей №1 країни, він робить сильні в стилістичному і смисловому плані історичні проєкти, задає планку. Але також без ресурсу. Хоча міг би легко виходити на майданчики №1 у ключових країнах.

Третій – Національний музей історії України у Другій світовій війні. Перебуває в пошуку свого позиціонування. Найбільш атрактивний в Україні за рахунок великої території та Батьківщини-Матері, але при цьому може генерувати контент для роботи за кордоном.

Об'єктивна потреба в довгострокових інтересах оборони – забезпечити кожному з цих музеїв «видатки на розвиток», розкидати завдання і вперед!

(є й інші музеї, в т.ч. – регіональні, не перераховую всі, тут основні для ілюстрації).

Але.

Уявіть, що Міноборони в поточній ситуації відсипле своєму музею мінімально адекватний «бюджет розвитку». Це означає збільшити поточний мікроскопічний у 50 разів. Звучить страшно, але в сумі це буде мільйона півтора євро на рік. Мізер на тлі загальних витрат і потенційних результатів. Але скільки буде апоплексичних ударів, істерик і непритомностей у прямому ефірі? Все ж на фронт! А тут якийсь музей! Спасибі, хоч не цирк!

Істеричний потенціал такий, що може дестабілізувати оборонне відомство, все керівництво буде змушене виправдовуватися, чому армія гола-боса, а музей жирує?!

Те ж саме НМІУ. За спробу адекватно профінансувати музей Мінкульту згадають не тільки заброньованих жонглерів, а й узагалі всі гріхи від створення світу. Хоча в тому ж НМІУ кілька співробітників воює...

Через що завдання майже непідйомне. Хоча життєво необхідне. І за підтримку музеїв треба хвалити, а не розпинати.

Бо. Якщо ви знаходите для музею грант якоїсь дуже цивілізованої і ніжної країни, не факт, що ви зможете розставити потрібні акценти. Вам підкажуть, що не можна писати «вбиті російськими окупантами» – це «жертви конфлікту», не варто закликати до «покарання агресора», треба «відновлювати мир», підтримувати українську армію – це взагалі немислимо, бо робить стороною «конфлікту». Про роль України в колективній обороні – це поза пріоритетами, тощо. Замкнуте коло.

Висновки

Український наратив може системно просуватися тільки за рахунок українського бюджету або внесків українських громадян/бізнесу. Інші джерела – швидше виняток, партнерська допомога – приємний бонус.

Я до чого.

Якщо якийсь із музеїв знову оголосить збір, але вже під якийсь проєкт на військову тематику, не варто кричати «схаменіться, всі на фронт!». Не готові підтримати грошима – допоможіть інформаційно. Бо музеї можуть дотягнутися туди, куди ніякими іншими засобами не дістати.

І це я взагалі не зачіпаю тему роботи всередині країни на забезпечення єдності та вирішення інших прикладних завдань.

Якщо в інструменти роботи з аудиторіями інших країн не будуть інвестувати українські громадяни безпосередньо або через бюджет – ніхто цього не зробить. Тому що всі інші зацікавлені, щоб таких інструментів у нас не було і ми були повністю залежні.

У нас багато мудрують, що «війна надовго» і «треба грати в довгу». Кожна балакуча голова це талдичить. Так грайте в довгу!!! І людей орієнтуйте.