Росіяни хочуть мобілізувати до 300 тис. українців на окупованих територіях: коли це відбудеться

З 11.03.2024 у середовищі співробітників військово-слідчого комітету РФ поширюється наказ «Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації»

Окупанти планують мобілізовувати українців після 25 березня

Росіяни одразу після «виборів» хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на окупованих територіях. Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на документ українських спецслужб.

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«З 11.03.2024 у середовищі співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонщини поширюється цей наказ МО (Ред. – міністерство оборони) РФ №124 від 06.03.2023 «Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації»», – йдеться у повідомленні.

фото: Андрій Цаплієнко

Документ вступає в дію з 25 березня, тобто, одразу після виборів. А мобілізаційні заходи наказали провести не пізніше 1 червня 2024 року.

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«Відтепер зрозуміло, чому окупантам потрібно провести вибори саме на окупованій території. Щоб люди з паспортами самі прийшли і проголосували, тим самим автоматично ставши мобресурсом росіян», – наголошує журналіст.

Нагадаємо, що осійські загарбники на тимчасово окупованих територіях Україні планують теракти у період проведення так званих «виборів» президента РФ. Українців в окупації попередили про можливі провокації окупантів.