На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 16 атак – Генштаб

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи українських військових із плацдармів на лівобережжі Дніпра

Триває 773-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 32 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 28 ударних БпЛА було знищено. Під ранок ворог запустив крилаті ракети різних типів. Дані наразі уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Костобобрів Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Краснопілля, Новодмитрівка, Свеса, Покровка, Середина-Буда Сумської області; Кругле, Берестове, Куп’янськ Харківської області; Терни, Часів Яр, Залізне, Нью-Йорк, Північне, Бердичі, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Новобахмутівка, Очеретине, Яснобродівка, Калинове, Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар, Костянтинівка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 16 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації,

20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив одну невдалу спробу атакувати позиції наших військ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 16 безуспішних атак позицій наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох засобах протиповітряної оборони, п'яти артилерійських засобах, одному пункту управління, одному пункту управління БпЛА, трьох районах зосередження озброєння та військової техніки та одному іншому важливому об’єкту ворога.

Нагадаємо, що сьогодні о 04:50 в Україні була оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою та БпЛА.

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