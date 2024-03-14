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Понад 350 тисяч військових Росія втратила в Україні – Столтенберг

Ірина Луцак
glavcom.ua
Понад 350 тисяч військових Росія втратила в Україні – Столтенберг
Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки – Генсек НАТО
фото з відкритих джерел

За оцінками українського Генштабу, загальні втрати російських військ з початку повномасштабної війни в Україні становлять майже 428 тисяч

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що втрати Росії за понад два роки повномасштабного вторгнення в Україну становлять більше 350 тисяч військових. Таку заяву Єнс Столтенберг зробив на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, пише «Європейська правда».

Столтенберг підкреслив, що Україна своєю мужністю довела, що російських військових реально перемогти.

«Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. На суші війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 тисяч військових втрат», – додав він, маючи на увазі вбитих і поранених.

Генсек навів приклади успішних операцій ЗСУ в Чорному морі та в повітрі.

«На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки», – зазначив Столтенберг.

У листопаді 2023 року генеральний секретар НАТО заявляв, що втрати Росії в Україні в особовому складі перевищують 300 тисяч осіб. Така ж оцінка міститься в щорічній доповіді розвідувальної спільноти США, оприлюдненій цього тижня.

Раніше ми повідомляли, що за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це йшлося в минулому звіті розвідки міноборони Великої Британії.

За даними розвідників, Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Туди ввійшли 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також щонайменше 100 000 особового складу.

Нагадаємо, Збройні сили України отримають перші сучасні винищувачі F-16 влітку 2024 року, імовірно – у червні.

Раніше прем’єр-міністр нідерландів Марк Рютте зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції й заявив, що його країна може передати ЗСУ більше, ніж 24 винищувачі F-16, які пообіцяла передати ще раніше в межах Коаліції винищувачів.

Читайте також: Відправка солдатів до України? Генсек НАТО розповів про плани альянсу
Теги: втрати росія війна окупанти

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