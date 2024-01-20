У РФ відкрилася виставка вкрадених в українців речей

На виставці представлено книги, автомобільні номери, ордени та посвідчення особи

У Нефтеюганську – місті, де видобувається кожна сьома тонна російської нафти, відкрили виставку «побутових речей українців з міст у зоні СВО» під назвою «Тепло для солдата Z». Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Керівник міського відділення Спілки морських піхотинців Денис Грибков так пояснив мету цього проєкту: «Ми хотіли показати важливість нашої спільної з українцями історії, яка була, і яка зараз пишеться. Розповісти про братерство народів…».

«Він, звісно, не зазначив, як саме були отримані ці експонати. Це і так зрозуміло. Проте дивує навіть не їхній набір (книги, автомобільні номери, ордени та посвідчення особи, які чомусь видаються за ознаки «братства з Україною»), а те, що саме це у Нефтеюганську і вважають за «Тепло для солдата Z», – ідеться у матеріалі Центру.

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На виставці бракує головних «експонатів», які окупанти добули в українських містах та селах (електроприлади, ювелірні вироби, білизна, сантехніка тощо). І зрозуміло чому: вони поповнюють виключно «приватні колекції» морських та інших піхотинців. Лише за перші три місяці повномасштабного вторгнення, як повідомила «Медіазона», росіяни з ТОТ відправили додому посилок загальною вагою 60 тонн.

У них серед іншого були: дитячі речі, кросівки, шини, телевізори, консерви, гітари… На вершині мародерського хіт-параду опинився БПЛА «Орлан-10», який окупанти вкрали самі у себе та відіслали додому. Найбільший з трофеїв важив 381 кг, його відправили до Єкатеринбурга. Лідером серед міст (близько 5,8 тонни посилок) стала Юрга у Кемеровській області, де дислокуються три великі військові частини.

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