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Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
Бригада «Лють» – єдина зі складу гвардії наступу, яка створена на базі нацполіції.
фото з відкритих джерел

Ті поліцейські, які відмовлятимуться від переходу,  будуть звільненні з врученням повісток

У Дніпрі Національна поліція ухвалила рішення розформувати полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області,  спецпризначенці якого раніше відмовились вступати в штурмову бригаду «Лють». Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

4 лютого в мережі почало ширитись відео зі зборів поліцейських, на якому обговорювалось переведення силовиків до штурмової бригади «Лють». Останні виступали проти відповідного рішення, втім, були готові воювати у своєму підрозділі.

Як відзначив Фацевич, з початку повномасштабної війни поліцейські різних служб, у тому ж числі й підрозділів особливого призначення, встали до оборони й захисту України. Через це було прийнято рішення:

  • розформувати полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області;
  • перевести усіх спецпризначенців полку до штурмової бригади Національної поліції «Лють» в порядку ст. 65 Закону України «Про Національну поліцію України».

«Ті особи, поліцейські, які відмовлятимуться будуть звільненні з врученням повісток», – додав Фацевич.

В Нацполіції нагадали про те, що у 2023 році були прийняті зміни до закону «Про Національну поліцію», відповідно до яких поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні нашої країни шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

Попри те, що правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення отримали низку додаткових функцій, саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом.

«Поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і поліцейські інших підрозділів, у складі бригади «Лють», а також зведених загонів щоденно боронять Україну та залишаються вірними присязі на вірність українському народу», – додали в Нацполіції.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування добровольчих батальйонів «Гвардії наступу». Було заплановано 8 бригад на базі частин, що вже мають бойовий досвід. Бригади «Буревій», «Червона калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та «Азов» формували в Національній гвардії, «Лють» – у Національній поліції, «Сталевий кордон» – у Прикордонній службі.

Читайте також: «Гвардія наступу». Як МВС формує штурмові бригади
Теги: Гвардія наступу Дніпропетровщина

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