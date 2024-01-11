США відправлять Abrams та винищувачі F-35 до кордону з Росією? Прогноз американських експертів

RealClearDefence: США передадуть Фінляндії танки Abrams та винищувачі F-35

Американцям доведеться додатково озброїти шість прифронтових держав НАТО, якщо в Україні щось піде не за планом, особливо це стосуватиметься озброєння Фінляндії. Про це йдеться у статті старшого наукового аналітика Лексінгтонського інституту Сари Уайт, опублікованій порталом RealClearDefence.

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США планують передати Фінляндії понад пів сотні винищувачів F-35, а також танки M1A1 Abrams для посилення кордону НАТО з Росією. На думку автора статті, постачання військової техніки можуть розпочатися в найближчому майбутньому.

«Хоча Україна все ще стійка проти нападів Росії, її витривалість не безмежна; середній вік її солдатів – 40 років, а населення країни набагато менше, ніж Росія. Деякі на Капітолійському пагорбі закликають скоротити озброєння, надіслані в Україну, а інші вважають, що США вже не змогли належним чином озброїти Україну для самооборони. Це узгоджується з тим, що в усьому світі допомога Україні поступово зменшувалася за останній рік», – пише науковиця.

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Прифронтовою державою, яка наразі отримала найбільшу допомогу, є Польща через її великий спільний кордон з Україною. Польща виконала свої зобов’язання щодо витрат на оборону у розмірі двох відсотків ВВП і була найважливішим партнером Сполучених Штатів у НАТО з початку війни в Україні. Так само Сполучені Штати підписали п’ятирічні угоди про співпрацю в галузі оборони з кожною з трьох балтійських країн, які передбачають «інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону участь у міжнародних військових операціях і навчаннях, розвиток інфраструктури та навчання», – повідомляв раніше Пентагон.

Якщо зусилля України вичерпаються і Росія переможе, США доведеться серйозно озброїти шість країн, які складають східний фланг НАТО – Польщу, Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву та Румунію – якщо вони не захочуть відправити війська і воювати зі своїми союзниками.

Ситуація із Фінляндією

Однак нещодавній вступ Фінляндії до НАТО миттєво подвоїв кордон альянсу з Росією, створивши буфер проти вразливості трьох невеликих балтійських країн. Але в результаті Москва загострила риторику, яку вона використовувала роками, щоб відмовити Фінляндію від вступу до НАТО, переходячи від прихованих погроз агресії до відкритих. Як прокоментував Володимир Путін ще в 2016 році: «Як ви думаєте, що ми будемо робити в цій ситуації? Ми відвели наші сили (від кордону – «Главком»), на 1500 кілометрів. Чи залишимо там наші сили?».

Обґрунтувуючи плани США авторка статті нагадала слова російського дипломата Михайла Ульянова про те, що Фінляндія, будучи сусідкою РФ, може першою постраждати у разі збройного протистояння Москви та Альянсу. Угоди Гельсінкі та Вашингтона про розміщення у Фінляндії американських військ та військової техніки він назвав серйозним викликом Москві. При цьому зазначив, що фінська сторона вже одержала попередження від Росії про те, що нарощування військового потенціалу НАТО біля її кордонів не залишиться без відповіді.

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У відповідь на оборонну угоду зі США посла Фінляндії в Росії також попередили, що Москва «не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО на нашому кордоні, яке загрожує безпеці Російської Федерації, і вживе необхідних заходів для протидіяти агресивним рішенням Фінляндії та її союзників по НАТО».

«З огляду на ці загрози, Фінляндія, ймовірно, є найбільш терміновим кандидатом на отримання нового обладнання США. Готуючись до необхідності захисту великого кордону НАТО з Росією. Гельсінкі вже планує отримати 64 F-35A, найдосконаліших бойових літаків, доступних на даний момент. F-35A є безцінним активом для США та їхніх союзників по НАТО через його здатність збирати та обмінюватися більше інформації, ніж інші тактичні літаки завдяки його фактичній невидимості для ворожих радарів, а також через його розвідку, спостереження та можливості розвідки. Враховуючи довгий кордон з Росією, Фінляндія також є логічним кандидатом на танки M1A1 Abrams. M1A1 перевершує будь-який танк, який є на озброєнні російської армії», – зазначає Сара Уайт.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, нібито Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Ця заява пролунала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу. Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Як ідеться в публікації, посадовці зі Сполучених Штатів Америки не розкривають повною мірою свої розвідувальні дані про передавання Росією ядерної зброї до Білорусі, що свідчить про те, що Лукашенко може блефувати. При цьому в липні 2023 року розвідуправління міноборони США заявило, що «немає жодних підстав сумніватися» в заявах російського диктатора Володимира Путіна про відправлення ядерної зброї до Білорусі.