Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО: Фіцо відзначився скандальними заявами

Щодо вступу України до ЄС прем’єр Словаччини сказав, що поважає таке рішення, але «вони повинні виконати умови»

Україна не отримає від Словаччини жодної зброї

Під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка відбудеться в середу, 24 січня, в Ужгороді, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосить, що його країна виступатиме проти членства України в НАТО. Про це очільник словацького уряду повідомив у суботу, 20 січня, в програмі RTVS «Суботні діалоги».

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«Я йому (Шмигалю, – ред.) скажу, що я проти членства України в НАТО, тому що це якраз основа Третьої світової війни», – заявив прем'єр Словаччини.

Роберт Фіцо також збирається ще раз оголосити очільникові українського уряду, що Україна не отримає від Словаччини жодної зброї від армії та з державних складів.

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Водночас у прем'єра немає проблем з комерційними поставками зброї в Україну. «Комерційно, нехай заробляє на зброї хто хоче, що захоче», – додав він.

Щодо вступу України до ЄС прем’єр Словаччини сказав, що поважає таке рішення, але «вони повинні виконати умови».

У ефірі RTVS словацький прем'єр-міністр повторив свої заяви про те, що Україна не є суверенною і «перебуває під тотальним впливом і контролем Сполучених Штатів Америки».

Фіцо також повторив, що військового вирішення конфлікту немає, тому Україні доведеться віддати частину своєї території.

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«Повинен бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. І чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу та Луганська? Це нереально», – сказав він.

Раніше посол України у Словаччині пояснив, чому досі не зустрівся з прем’єром Фіцо.

Також повідомлялося, що словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо. Демонстранти неодноразово скандували гасла «Мафія, мафія» та «Досить з нас Фіцо».

Нагадаємо, нещодавно Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він переконаний, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та країною-агресоркою. Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

На думку Фіцо, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою».

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Також, на думку словацького прем'єра, Україна «не здатна на якийсь значний військовий контрнаступ» і «потрапила в повну залежність від фінансової допомоги Заходу». «Якщо я чогось і бажаю, так це щоб слов'яни перестали воювати один з одним з геополітичних причин, як з американського, так і з російського боку», – написав Фіцо. За його словами, Україна має право йти своїм суверенним, а не продиктованим шляхом. Водночас Росія також потребує гарантій безпеки.

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяви премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. За словами дипломати, формулювання Фіцо щодо порушення РФ міжнародного права «дуже м’яке».

«Росія не тільки порушила міжнародне право, а й вдалася до найкривавішої, з часів Другої світової війни, збройної, несправедливої, неспровокованої та невиправданої агресії на європейському континенті, вбиваючи українських чоловіків, ґвалтуючи українських жінок, викрадаючи та депортуючи українських дітей, захоплюючи українські території, руйнуючи українську економіку, змушуючи мільйони українців шукати вимушений прихисток по усьому світу. Цей список воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які цивілізованій людині навіть важко уявити у 21-му сторіччі, я можу продовжувати ще дуже довго», – написав Кастран.

«Росія – це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити й притягти до відповідальності. А Україна – жертва російської агресії, яка безумовно потребує допомоги партнерів, у тому числі й Словаччини, у протистоянні ворогу, оскільки воює зараз не тільки за своє існування, а й за безпеку на усьому європейському континенті. Історія добре пам’ятає, до чого призводить пошук компромісів з безжальним агресором», – наголосив посол України в Словаччині.