Американський генерал спрогнозував, що призведе до повного краху економіки РФ

Годжес заявив, що голова Кремля вже перевів економіку країни на військові рейки, але, попри це, вона продовжує залишатися в скрутному становищі

Бен Годжес: «Росія зазнає краху раніше», адже її економіка в дуже поганому стані

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у тому, щоб розпочати мирні переговори з Україною, адже в нього є глобальні цілі. Мова не тільки про повне знищення України, а й про крах НАТО. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю Sestry.

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Генерал також розповів, чи є у Кремля можливість вести протистояння ще п’ять років. Годжес заявив, що голова Кремля вже перевів економіку країни на військові рейки, але, попри це, вона продовжує залишатися в скрутному становищі, а оборонна промисловість також відчуває чимало проблем.

«Йому не потрібно турбуватися про те, що думають росіяни, тому що він не бере участі в жодних легітимних виборах. І йому не потрібно турбуватися про те, що ЗМІ кинуть йому виклик. Я думаю, він знає, що його політичне майбутнє пов'язане з успіхом боротьби проти України. І тому він витратить стільки життів росіян, скільки буде потрібно, щоб зробити все, що йому потрібно», – заявив Годжес.

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Відповідно, на його думку, всі розмови про необхідність переговорів виглядають смішними.

Окремо американський генерал висловився стосовно того, що означатимуть ще п'ять років війни для України. Він вважає, що «Росія зазнає краху раніше», адже її економіка в дуже поганому стані. Ба більше, якби Захід працював над санкціями краще, то ізоляція відбулася б швидше. Це дозволило б відокремити Кремль від Ірану, Китаю, Північної Кореї та їхньої військової допомоги. Відповідно, навіть російський народ можливо не став би з цим миритися.

«Я не думаю, що вони зможуть продовжувати те, що роблять зараз, особливо якщо Захід нарешті зрозуміє, що перемога України в наших інтересах. І це не благодійність для України, це для нашої вигоди. Люди навколо Путіна, всі олігархи, вони втрачають свої гроші. Вони знають, що їм нікуди діватися. Промисловість знищується. Я не думаю, що Путін зможе продовжувати воювати протягом п'яти років. До того ж, він уже не молодий», – підсумував Годжес.

Раніше генерал Годжес розповів, що допоможе ЗСУ здійснити прорив на фронті взимку.

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Триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, вісім артилерійських засобів, засіб ППО та дві радіолокаційні станції противника.