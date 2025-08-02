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Олексій Копитько Експерт та блогер

Повітряне перемир'я. Навіщо Кремль просить паузи

glavcom.ua
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У Москви дійсно є мотиви як мінімум взяти паузу в повітряному протистоянні
колаж: glavcom.ua

Кремль хоче паузи в повітряному протистоянні. Що цьому передувало?

Улюблений місяць росіян розпочався із заяви Трампа про виведення підводних човнів з ядерною зброєю на рубежі та загальну готовність до ядерної війни з Росією. Непоганий початок місяця катастроф, на мою думку.

В якості відповідних заходів залякування Кремль викликав на Валаам спеціально навченого Лукашенка, який заявив: а чи не влаштувати повітряне перемир'я?

Ймовірно, це питання будуть обговорювати з товаришем Віткоффом. Щоб позначити якийсь прогрес, пом'якшити позицію США, але зберегти можливість тиснути на фронті.

Підстави для цього є.

Сьогоднішній ранок почався з повідомлень про удари невідомими дронами по різних об'єктах на території РФ. НПЗ, аеродроми, підприємства ВПК. Найяскравіше горіло на Новокуйбишевському НПЗ (близько 1000 км від потенційної точки запуску в Україні).

Також відомо, що СБУ вразила дронами об'єкти на аеродромі Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), звідки по українських містах запускають шахеди. Крім цього, дрони СБУ дотягнулися до ПО «Електроприлад» в Пензі.

Що підтверджує низка тенденцій.

По-перше, аеродром у Приморсько-Ахтарську – це пріоритетний об'єкт у тому ж секторі, куди регулярно щось залітає. Тобто, вжитих росіянами заходів недостатньо. Потрібно ще більше дефіцитної ППО. Доведеться ще щось оголити.

По-друге, зазначений завод – одне з ключових підприємств, задіяних у забезпеченні російської армії засобами зв'язку, телекомунікаційним обладнанням, пристроями криптографічного захисту тощо. Цей об'єкт розташований приблизно в 650-700 км від потенційних точок запуску з території України.

Тиждень тому СБУ вразила дронами радіозавод «Сигнал» у Ставрополі на такій же відстані. Тобто, є робоча відстань, на якій у рутинному режимі виходить дотягуватися. І є фокус на певних підприємствах, які Служба в ході повсякденної рутини буде промацувати.

Слід зазначити, що при всьому запасі промислової міцності РФ і при всій допомозі Китаю, навіть окремі точкові удари по вразливих місцях можуть уповільнити російський ВПК на місяці.

Тож у Москви дійсно є мотиви як мінімум взяти паузу в повітряному протистоянні. Щоб трохи розчинити негатив після масових вбивств мирних громадян України в тилу, в тому числі – дітей (сьогодні росіяни вже вбили двох людей в Херсоні). І вжити заходів для зміцнення захисту чутливих об'єктів і ланцюжків.

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Джерело
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Теги: вибух росія війна Україна безпілотник аеродром

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