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В окупованому Криму пролунали вибухи, Керченський міст перекрили

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Криму пролунали вибухи, Керченський міст перекрили
В окупованому Криму гучно
фото з відкритих джерел

Серія вибухів в тимчасово окупованому Криму почалася після опівночі

У ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму в різних районах пролунали вибухи. Місцева окупаційна «влада» не дає офіційних коментарів, однак рух Кримським мостом було призупинено на кілька годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як відомо, серія вибухів почалася після опівночі. Близько 00:30 неподалік Керчі в небо підняли авіацію, а мешканці чули звуки, схожі на вибухи. Після цього з’явилася інформація про тимчасове перекриття Кримського мосту.

О 01:45 мешканці Керчі знову почули гучний вибух, а за кілька хвилин вибух пролунав поблизу села Юркине, що знаходиться неподалік міста.

Місцеві жителі Феодосії також повідомляють про серію сильних вибухів – за їхніми словами, станом на 03:00 у місті та його передмісті пролунало щонайменше дев’ять вибухів.

Рух Керченським мостом залишався заблокованим понад три години. Відомо, що російські війська зазвичай перекривають міст під час загрози ударів.

Крім того, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Вибухи чули у містах Ростовської області та у Липецьку та у Воронезькій області, повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали та Exilenova+.

 Над Таганрогом і низкою населених пунктів Ростовської області пролунало щонайменше п’ять вибухів. За словами очевидців, працювала система протиповітряної оборони, яка нібито збивала безпілотники.

Раніше ми писали, що у Волгоградській області пролунало близько чотирьох вибухів, повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал.

Місцеві жителі повідомили, що над містом бачили кілька спалахів і чули 4-5 вибухів у передмісті Волгограда. За їхніми словами, працювала ППО, яка збивала безпілотники. Також з'явилася інформація про те, що було атаковано залізничну станцію Котельникове у Волгоградській області.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ростовську область атакували безпілотники, зокрема, у місті Сальськ пролунали потужні вибухи, а росіяни жаліються, що БпЛА ще гудять у небі.

У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа.

До слова, у ніч на 29 липня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Частина міста залишилася без світла, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Донецьку продунали сильні вибухи, місцеві мешканці повідомили про атаку БпЛА. Одна «росіянка» жаліється, що в небі просто «кишить безпілотниками».

Теги: окуповані території вибух Крим

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