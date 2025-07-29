На Тендрівській косі ліквідовано позицію окупантів (відео)

ГУР: Боротьба за українське море триває

Спецпризначенці ГУР у ніч на 28 липня висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ «Зонт» та радіолокаційною станцією «Роса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з нашого боку», – йдеться у дописі.

Розвідники додали: «Боротьба за українське море триває! Слава Україні!».

До слова, у місті Сальськ Ростовській області вночі була атакована залізнична інфраструктура. Ворог активно використовує її для постачання військ та техніки на війну проти України.

Також у ніч з 25 на 26 липня 2025 року на аеродромі «Армавір» у Краснодарському краї Росії спалахнув навчально-бойовий винищувач Су-27УБ збройних сил РФ. Як зазначають у розвідці, місцеві мешканці повідомили, що після інциденту зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому був відсутній.