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На Тендрівській косі ліквідовано позицію окупантів (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Тендрівській косі ліквідовано позицію окупантів (відео)
Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі
фото: скриншот з відео

ГУР: Боротьба за українське море триває

Спецпризначенці ГУР у ніч на 28 липня висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ «Зонт» та радіолокаційною станцією «Роса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з нашого боку», – йдеться у дописі.

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Розвідники додали: «Боротьба за українське море триває! Слава Україні!».

До слова, у місті Сальськ Ростовській області вночі була атакована залізнична інфраструктура. Ворог активно використовує її для постачання військ та техніки на війну проти України.

Також у ніч з 25 на 26 липня 2025 року на аеродромі «Армавір» у Краснодарському краї Росії спалахнув навчально-бойовий винищувач Су-27УБ збройних сил РФ. Як зазначають у розвідці, місцеві мешканці повідомили, що після інциденту зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому був відсутній.

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Теги: Херсонщина ГУР війна Чорне море

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