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СБУ уразила виробничий комплекс заводу радіоелектроніки в Пензі – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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СБУ уразила виробничий комплекс заводу радіоелектроніки в Пензі – джерело
Уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими
фото з соцмереж

На підприємстві зафіксовано щонайменше 11 вибухів

Дрони Служби безпеки уразили завод електроніки «Радіозавод» у Пензі. Він входить до складу корпорації «Ростех» та працює на російський військово-промисловий комплекс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в СБУ.

Підприємство виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ: протиповітряної оборони, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку. Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями.

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Під час нальоту дронів СБУ зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими.

«СБУ системно зменшує здатність Росії виготовляти продукцію для своєї армії. Літній сезон відпрацювання по високотехнологічних підприємствах російського ВПК – в розпалі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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Нагадаємо, дрони атакували місто Пенза, де розташований радіозавод, який виготовляє засоби зв’язку для окупаційних військ. Повідомлялося, що внаслідок ураження на обʼєкті сталися пожежі. Тим часом російській губернатор Олег Мельниченко стверджує, що жертв і руйнувань нібито немає. При цьому місцева влада обмежувала роботу мобільного інтернету поблизу місця атаки.

Як відомо, АТ «Радіозавод» входить до холдингової компанії «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех». Через вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн.

До слова, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака ворога цієї ночі забрала життя щонайменше шести людей, кількість постраждалих зросла до понад 80.

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Теги: росія СБУ безпілотник

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