Відповідь на обстріли українських міст. Сили оборони уразили важливі обʼєкти у РФ

Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та СБУ, у взаємодії з ГУР

У ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти України. Як повідомляє Генштаб, атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців, передає «Главком».

Так, підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи. Також, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів «Анна нафтопродукт» у Воронезькій області РФ.

Крім того, уражено підприємство АТ «Пензське виробниче об’єднання «Електроприлад», яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки. Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється.

📰Новини з боліт



💥Пенза, момент ураження АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор».



АТ «ВО «Електроприбор» має важливе значення для воєнно-промислового комплексу рф. Його діяльність безпосередньо пов’язана з оборонним сектором та реалізацією державного оборонного замовлення. pic.twitter.com/COb4lyqvDC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2025

Зазначається, що бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакують Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

Раніше ми писали, що у Волгоградській області пролунало близько чотирьох вибухів.

Місцеві жителі повідомили, що над містом бачили кілька спалахів і чули 4-5 вибухів у передмісті Волгограда. За їхніми словами, працювала ППО, яка збивала безпілотники. Також з'явилася інформація про те, що було атаковано залізничну станцію Котельникове у Волгоградській області.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ.

Ростовську область атакували безпілотники, зокрема, у місті Сальськ пролунали потужні вибухи, а росіяни жаліються, що БпЛА ще гудять у небі. У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа. Безпілотники атакували ще місто Рязань. Після вибухів почало горіти в районі НПЗ.