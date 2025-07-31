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Путін виступить сьогодні з «важливою» заявою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Путін виступить сьогодні з «важливою» заявою
Путін має ще сім днів для досягнення мирної угоди з Україною
фото: AP

ЗМІ припускають, що можливо Путін сьогодні озвучить відповідь на новий дедлайн Трампа

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні виступить з «важливим» зверненням. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова, передає «Главком».

ЗМІ припускають, що можливо, у цьому зверненні прозвучить відповідь на заявив президента США Дональда Трампа про новий дедлайн для РФ.

Про час звернення поки невідомо.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

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Теги: путін війна росія Дональд Трамп

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