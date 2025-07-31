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Олексій Курпас Політтехнолог

Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16

glavcom.ua
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СБУ врятувала повітряний флот F-16

Коли на початку війни, Україна вела із Заходом переговори про поставки дорогої зброї, то у партнерів були побоювання. Чи зможе Україна зберегти зброю багатомільярдної вартості і протидіяти диверсіям? Зараз можемо впевнено сказати – може! В першу чергу завдяки професійним діям Служби Безпеки.

Так, вчора стало відомо, що СБУ врятувала повітряний флот F-16. Підлеглі Малюка затримали ще одного «топ-крота» РФ у Повітряних силах України: він готував удари окупантів по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000. «Кріт» – льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ, яка виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів. Майор передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак. Пріоритет для росіян – аеродроми базування літаків F-16 та Mirage 2000. Але це ще не все. Зрадник підготував аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів, щоб обійти наш захист, а також передавав особисті данні українських пілотів.

«Кріт» вже за гратами. І такі дії СБУ не тільки рятують дорогу західну техніку, але і дозволяють більш успішно вести переговори про нові поставки. рф давно полює на F-16. Шукає підходити. А після операції «Павутина» і нашим блискучим ударам по аеродромам, для росії вдалий удар у відповідь став «ідеєю фікс». Не вийшло. Служба вкотре виявилась на крок попереду російських агентів.

Відзначу, що у цьому протистоянні справа не тільки в техніці. Кожен викритий агент ворога – це чиїсь врятовані життя. А агент такого рівня – не одна сотня життів. Адже його інформацію росіяни могли використовувати для планування обстрілів та власних операцій.

Служба ж підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни і не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів. Причому топ-рівня. СБУ щоденно очищає Україну від тих, хто працює на ворога. Контррозвідка – пріоритетний напрям для СБУ Малюка. І, треба визнати, Служба працює як годинник, демонструючи швидкі і якісні результати роботи, які важливі для всіх сил оборони.

Що ж до майора-зрадник, то йому світить довічне. А плани знищити наш повітряний флот залишаться вологими мріями як цього «крота», так і росіян загалом.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори ЗСУ СБУ державна зрада окупанти

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