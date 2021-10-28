Чому так дешево продали «Більшовик»

Чи можна було провести справді прозорий конкурс і отримати в декілька разів більшу суму?

Чи можна було провести справді прозорий конкурс і отримати в декілька разів більшу суму?

35 га землі майже в центрі Києва і ще 15 га в чотирьох областях України купили за 1,4 млрд грн

Чергова «перемога» Фонду держмайна України!

Було оголошено переможця на купівлю заводу «Більшовик».

35 га землі майже в центрі Києва і ще 15 га в чотирьох областях України купила «нікому невідома» компанія (зі статутним фондом у 4000 грн) за 1,429 млрд грн!

Торги тривали 10 хв і ціна зросла «аж» на 40 млн грн!!!

До прикладу, Шулявський шляхопровід, який ніяк не годні завершити, вже коштує платникам податків 2 млрд грн!

Чи можна було провести справді прозорий конкурс, перед цим організувати світове роуд-шоу з побудови мегакварталу майбутнього, залучити світових девелоперів і отримати в декілька разів більшу суму за цей об’єкт до бюджету України, а містяни б отримали сучасний хаб, новий туристичний магніт Києва?

Безумовно, що так! Але тоді хтось би не став мільярдером. Якщо можна дешево купити державне і дорого продати приватне – хіба влада може відмовити, особливо, якщо вона учасник цієї примітивної схеми?!

До речі, як там поживає попередня гучно розпіарена сенсація – готель «Дніпро», який був проданий за красиву суму у 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ «Смартленд»?

Коли починає роботу Міжнародний центр з кіберспорту?

Чи це все ж таки банальна оборудка за рахунок платників податків, коли рефінанс Нацбанку через маленький приватний банк дали росіянам і їх зеленим партнерам для запуску казино в готелі «Дніпро»?

Цікаво теж дізнатися ситуацію з ОПЗ. Ледь не кожного місяця арештовували хабарників, які хотіли призначити «свого» керівника цієї компанії, але чиновники Фонду були непідкупними!

Як там Центренерго? Кожен новий «зрозумілий для влади» менеджмент лише поглиблює кризу в компанії! Можна довго кивати на приватні ТЕС, але факт залишається фактом – склади вугілля на Центренерго порожні, дика заборгованість по зарплаті, суцільні мінуси в фінрезах.

Хто все ж таки відповідає за ці «перемоги»?

І коли за афери настане відповідальність?

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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