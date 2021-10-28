  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Омелян
рус
    Думки вголос

    Чому так дешево продали «Більшовик»

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чи можна було провести справді прозорий конкурс і отримати в декілька разів більшу суму? - Чому так дешево продали «Більшовик»
    Чи можна було провести справді прозорий конкурс і отримати в декілька разів більшу суму?
    фото з відкритих джерел

    35 га землі майже в центрі Києва і ще 15 га в чотирьох областях України купили за 1,4 млрд грн

    Чергова «перемога» Фонду держмайна України!

    Було оголошено переможця на купівлю заводу «Більшовик».

    35 га землі майже в центрі Києва і ще 15 га в чотирьох областях України купила «нікому невідома» компанія (зі статутним фондом у 4000 грн) за 1,429 млрд грн!

    Торги тривали 10 хв і ціна зросла «аж» на 40 млн грн!!!

    До прикладу, Шулявський шляхопровід, який ніяк не годні завершити, вже коштує платникам податків 2 млрд грн!

    Чи можна було провести справді прозорий конкурс, перед цим організувати світове роуд-шоу з побудови мегакварталу майбутнього, залучити світових девелоперів і отримати в декілька разів більшу суму за цей об’єкт до бюджету України, а містяни б отримали сучасний хаб, новий туристичний магніт Києва?

    Безумовно, що так! Але тоді хтось би не став мільярдером. Якщо можна дешево купити державне і дорого продати приватне – хіба влада може відмовити, особливо, якщо вона учасник цієї примітивної схеми?!

    До речі, як там поживає попередня гучно розпіарена сенсація – готель «Дніпро», який був проданий за красиву суму у 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ «Смартленд»?

    Коли починає роботу Міжнародний центр з кіберспорту?

    Чи це все ж таки банальна оборудка за рахунок платників податків, коли рефінанс Нацбанку через маленький приватний банк дали росіянам і їх зеленим партнерам для запуску казино в готелі «Дніпро»?

    Цікаво теж дізнатися ситуацію з ОПЗ. Ледь не кожного місяця арештовували хабарників, які хотіли призначити «свого» керівника цієї компанії, але чиновники Фонду були непідкупними!

    Як там Центренерго? Кожен новий «зрозумілий для влади» менеджмент лише поглиблює кризу в компанії! Можна довго кивати на приватні ТЕС, але факт залишається фактом – склади вугілля на Центренерго порожні, дика заборгованість по зарплаті, суцільні мінуси в фінрезах.

    Хто все ж таки відповідає за ці «перемоги»?

    І коли за афери настане відповідальність?

    Читайте також:

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: приватизація конкурс Фонд державного майна влада Шулявський міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Вахтанг Кіпіані
    Вахтанг Кіпіані

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чому так дешево продали «Більшовик»