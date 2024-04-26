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Володимир Омелян Політик

Втрати Росії через санкції. Де найболючіші місця у ворога

glavcom.ua
Цивілізований світ продовжує тиснути на росіян з допомогою санкцій
фото: Depositphotos

Нові санкції ЄС проти Росії будуть направлені на нафтові танкери та судна, які перевозять північнокорейське обладнання

1

Росія знизила обсяги виробництва бензину в березні рік до року на 7,9%, до 3,5 млн тонн, дизеля – на 5,7%, до 7,3 млн тонн, випливає із повідомлення Росстату.

2

Тижневий морський експорт автомобільних бензинів з російських портів упав до піврічного мінімуму – 54 тисяч тонн.

  • Зменшення відвантажень зумовлено впровадженою російським урядом забороною на експорт бензинів, яка почала діяти з 1 березня цього року.
  • Виробництво високооктанового палива в Росії скорочується четвертий місяць поспіль, що зумовлено ремонтними роботами на НПЗ через технічні проблеми або внаслідок атак БпЛА.

3

У Росії ЮніКредит Банк повідомив про обмеження на міжнародні перекази для клієнтів.

  • «Терміни виконання переказів за кордон можуть бути збільшені на стороні закордонних банків-кореспондентів», – повідомили у банку.
  • Крім того, «існує ризик повернення коштів іноземним банком-кореспондентом без виконання», попереджає ЮніКредит, додаючи, що у разі відмови від проведення платежу банк все одно стягує комісію, яка буде списана в повному обсязі.
  • ЮніКредит, що входить до топ-20 у Росії за розміром активів і включений до переліку системно значущих банків, у квітні отримав попередження від Європейського ЦБ.
  • Той наказав материнській структурі банку – італійській групі UniCredit – різко скоротити обсяг операцій у російській «дочці». Кількість міжнародних переказів для російських клієнтів та обсяг виданих їм кредитів мають стати меншими на 35%, зажадав ЄЦБ.
  • У разі невиконання припису регулятор погрожував банку штрафами.
  • Аналогічні вимоги від ЄЦБ висунули Райффайзенбанку – найбільшому із західних банків, які продовжують працювати в Росії.

4

Російський перестраховик підтримує фірми в отриманні дозволу на морське страхування в Індії.

  • Російська державна перестрахова компанія надала фінансову підтримку трьом російським страховим компаніям, дозволивши їм отримати індійський дозвіл на надання морського страхового покриття для танкерів, оскільки Москва прагне сприяти торгівлі з Індією на тлі санкцій Заходу.
  • Ряд санкцій США та союзників проти Москви через її вторгнення в Україну, а також суворіший контроль за торгівлею російською нафтою майже відрізали Росію від глобальної мережі постачальників послуг, таких як страховики та брокери.
  • Російські компанії «Согаз Страхування», «Альфастрахование» і «ВСК Страхування» приєдналися до «Інгосстраху» як страховики, схвалені Індією для надання морського страхового покриття.
  • Індія схвалила трьох нових страховиків після того, як Російська національна перестрахувальна компанія (РНПЦ) надала фінансову гарантію.
  • Страхування має важливе значення для морського транспорту, особливо для нафтових вантажів, які вимагають найвищих стандартів безпеки через ризик розливів.

5

Нові санкції ЄС проти Росії будуть направлені на нафтові танкери та судна, які перевозять північнокорейське обладнання.

  • Європейська комісія, як очікується, запропонує запровадити санкції проти суден, що доставляють до Росії північнокорейське військове обладнання, а також проти танкерів, які порушують встановлену G7 межу цін на російську нафту.
  • Комісія завершує підготовку своєї пропозиції щодо 14-го пакету санкцій проти Москви.
  • Західні держави звинувачують Північну Корею у постачанні зброї, включаючи балістичні ракети та боєприпаси, для забезпечення роботи російської військової машини.
  • Комісія також прагне запровадити санкції проти нафтових танкерів так званого «тіньового флоту».
  • Як випливає з документа, до списку організацій, щодо яких будуть введені санкції, планується додати 40 компаній.
  • Серед них – російські компанії, що закуповують обладнання для військових, а також компанії з третіх країн, які продавали Росії електроніку, напівпровідники та мікросхеми, що мають військове призначення.
  • Компанії з третіх країн базуються в ОАЕ, Киргизстані, Туреччині та Китаї.
  • Організації продавали Росії обладнання, вироблене в ЄС та США, повідомляється у документі.
  • Цього тижня Комісія проводить неофіційні обговорення з країнами-членами ЄС , перш ніж подати свою пропозицію Раді для обговорення.

6

Європарламент закликав не вважати легітимними «перевибори» Путіна у Росії.

  • Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили «перевибори» Путіна та закликає не вважати їх легітимними.
  • У резолюції, ухваленій у четвер 25 квітня 493 голосами, європарламентарі називають «фарсом» і закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських «виборів», оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.
  • Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

7

Віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки Роберт Хабек заявив, що Німеччина підтримує пропозицію Швеції щодо санкцій на російський скраплений природний газ.

  • Ембарго на імпорт газу пропонується внести до 14-го пакету санкцій Євросоюзу.
  • За словами Хабека, Німеччина вже не залежить від поставок газу з Росії і закликає інші країни наслідувати її приклад.

8

Індія шукає можливості імпорту оборонної продукції не із Росії.

  • Індія – найбільший у світі імпортер зброї – різко скорочує залежність від російських озброєнь і навряд чи робитиме нові закупівлі у Росії.
  • За останні два десятиліття Індія витратила 60 мільярдів доларів на купівлю зброї в росії, але, згідно з останньою доповіддю Стокгольмського інституту дослідження проблем світу, імпорт неухильно знижується: з 76% у 2009-2013 роках до 36% за останні 5 років.
  • Хоча запчастини для обладнання, що знаходиться в експлуатації, як і раніше, закуповуватимуться в Москві, Росія більше не розглядається для великих майбутніх закупівель.
  • У цьому зрушенні відіграли роль західні санкції, стурбованість Індії якістю російського обладнання, а також бажання розвивати власну оборонну промисловість.
  • Ще одним важливим мотивом стало бажання Індії залишатися у добрих відносинах із США.
  • Ще до війни в Україні Індія вважала якість деяких російських імпортних товарів, таких як винищувачі МіГ-29К, які не відповідають стандартам, а ефективність російської техніки на полі бою в Україні стала для неї шоком.
  • Якщо у 1960-х роках Росія практично одноосібно озброювала індійську армію, то тепер вона стала лише одним із багатьох партнерів – несподівана втрата для російського військово-промислового комплексу, насамперед через початок Путіним війни в Україні.

9

Велика Британія продовжує ввозити рекордні обсяги нафтопродуктів із РФ, користуючись лазівкою в законі.

  • У відповідь на вторгнення 2022 року союзники України пообіцяли відмовитися від російської нафти та газу.
  • Велика Британія офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року. Однак через лазівку в законодавстві російська нафта продовжувала надходити до Великої Британії.
  • Поки російська нафта переробляється в іншій країні, вона більше не вважається такою, що походить з росії, що дозволяє їй уникнути заборони на торгівлю.
  • У результаті російська нафта продається в союзні країни для переробки перед експортом до Великої Британії.
  • Урядові дані показують, що імпорт очищеної нафти з Індії, Китаю та Туреччини склав 2,2 мільярда фунтів стерлінгів у 2023 році, що є таким же рекордним значенням, як і в попередньому році, порівняно з 434,2 мільйона фунтів стерлінгів у 2021 році.
  • Вартість очищеної нафти, що експортується з Індії до Великої Британії, різко зросла після вторгнення Росії у 2022 році. У 2021 році Велика Британія імпортувала з країни очищеної нафти на суму 402,2 мільйона фунтів стерлінгів, яка зросла до 1,82 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році та становила 1,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2023 році.
  • Імпорт очищеної нафти з Китаю зріс більш ніж у 20 разів з 2021 року – з 30,2 млн фунтів стерлінгів у тому році до 395,1 млн фунтів стерлінгів у 2022 році та 663,9 млн фунтів стерлінгів у 2023 році.
  • Вартість імпорту очищеної нафти з Туреччини тим часом зросла з 1,8 мільйона фунтів стерлінгів у 2021 році до 60,3 мільйона фунтів стерлінгів у 2023 році.
  • За оцінками Global Witness, протягом 2023 року до Великої Британії було імпортовано близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти, причому більшість імпорту припадає на авіаційне паливо (4,6 мільйона барелів).
  • За оцінками, російське паливо використовувалося в кожному 20-му польоті у Великої Британії.
  • Global Witness виявив , що в 2023 році ЄС імпортував 130 мільйонів барелів з нафтопереробних заводів, які переробляли російську сиру нафту. За оцінками кампанії, ці закупівлі, ймовірно, принесли б Кремлю податкові надходження в розмірі 1,1 мільярда євро (£940 мільйонів).

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції росія економіка

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