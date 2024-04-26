Втрати Росії через санкції. Де найболючіші місця у ворога

Цивілізований світ продовжує тиснути на росіян з допомогою санкцій

Нові санкції ЄС проти Росії будуть направлені на нафтові танкери та судна, які перевозять північнокорейське обладнання

1

Росія знизила обсяги виробництва бензину в березні рік до року на 7,9%, до 3,5 млн тонн, дизеля – на 5,7%, до 7,3 млн тонн, випливає із повідомлення Росстату.

2

Тижневий морський експорт автомобільних бензинів з російських портів упав до піврічного мінімуму – 54 тисяч тонн.

Зменшення відвантажень зумовлено впровадженою російським урядом забороною на експорт бензинів, яка почала діяти з 1 березня цього року.

Виробництво високооктанового палива в Росії скорочується четвертий місяць поспіль, що зумовлено ремонтними роботами на НПЗ через технічні проблеми або внаслідок атак БпЛА.

3

У Росії ЮніКредит Банк повідомив про обмеження на міжнародні перекази для клієнтів.

«Терміни виконання переказів за кордон можуть бути збільшені на стороні закордонних банків-кореспондентів», – повідомили у банку.

Крім того, «існує ризик повернення коштів іноземним банком-кореспондентом без виконання», попереджає ЮніКредит, додаючи, що у разі відмови від проведення платежу банк все одно стягує комісію, яка буде списана в повному обсязі.

ЮніКредит, що входить до топ-20 у Росії за розміром активів і включений до переліку системно значущих банків, у квітні отримав попередження від Європейського ЦБ.

Той наказав материнській структурі банку – італійській групі UniCredit – різко скоротити обсяг операцій у російській «дочці». Кількість міжнародних переказів для російських клієнтів та обсяг виданих їм кредитів мають стати меншими на 35%, зажадав ЄЦБ.

У разі невиконання припису регулятор погрожував банку штрафами.

Аналогічні вимоги від ЄЦБ висунули Райффайзенбанку – найбільшому із західних банків, які продовжують працювати в Росії.

4

Російський перестраховик підтримує фірми в отриманні дозволу на морське страхування в Індії.

Російська державна перестрахова компанія надала фінансову підтримку трьом російським страховим компаніям, дозволивши їм отримати індійський дозвіл на надання морського страхового покриття для танкерів, оскільки Москва прагне сприяти торгівлі з Індією на тлі санкцій Заходу.

Ряд санкцій США та союзників проти Москви через її вторгнення в Україну, а також суворіший контроль за торгівлею російською нафтою майже відрізали Росію від глобальної мережі постачальників послуг, таких як страховики та брокери.

Російські компанії «Согаз Страхування», «Альфастрахование» і «ВСК Страхування» приєдналися до «Інгосстраху» як страховики, схвалені Індією для надання морського страхового покриття.

Індія схвалила трьох нових страховиків після того, як Російська національна перестрахувальна компанія (РНПЦ) надала фінансову гарантію.

Страхування має важливе значення для морського транспорту, особливо для нафтових вантажів, які вимагають найвищих стандартів безпеки через ризик розливів.

5

Нові санкції ЄС проти Росії будуть направлені на нафтові танкери та судна, які перевозять північнокорейське обладнання.

Європейська комісія, як очікується, запропонує запровадити санкції проти суден, що доставляють до Росії північнокорейське військове обладнання, а також проти танкерів, які порушують встановлену G7 межу цін на російську нафту.

Комісія завершує підготовку своєї пропозиції щодо 14-го пакету санкцій проти Москви.

Західні держави звинувачують Північну Корею у постачанні зброї, включаючи балістичні ракети та боєприпаси, для забезпечення роботи російської військової машини.

Комісія також прагне запровадити санкції проти нафтових танкерів так званого «тіньового флоту».

Як випливає з документа, до списку організацій, щодо яких будуть введені санкції, планується додати 40 компаній.

Серед них – російські компанії, що закуповують обладнання для військових, а також компанії з третіх країн, які продавали Росії електроніку, напівпровідники та мікросхеми, що мають військове призначення.

Компанії з третіх країн базуються в ОАЕ, Киргизстані, Туреччині та Китаї.

Організації продавали Росії обладнання, вироблене в ЄС та США, повідомляється у документі.

Цього тижня Комісія проводить неофіційні обговорення з країнами-членами ЄС , перш ніж подати свою пропозицію Раді для обговорення.

6

Європарламент закликав не вважати легітимними «перевибори» Путіна у Росії.

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили «перевибори» Путіна та закликає не вважати їх легітимними.

У резолюції, ухваленій у четвер 25 квітня 493 голосами, європарламентарі називають «фарсом» і закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських «виборів», оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

7

Віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки Роберт Хабек заявив, що Німеччина підтримує пропозицію Швеції щодо санкцій на російський скраплений природний газ.

Ембарго на імпорт газу пропонується внести до 14-го пакету санкцій Євросоюзу.

За словами Хабека, Німеччина вже не залежить від поставок газу з Росії і закликає інші країни наслідувати її приклад.

8

Індія шукає можливості імпорту оборонної продукції не із Росії.

Індія – найбільший у світі імпортер зброї – різко скорочує залежність від російських озброєнь і навряд чи робитиме нові закупівлі у Росії.

За останні два десятиліття Індія витратила 60 мільярдів доларів на купівлю зброї в росії, але, згідно з останньою доповіддю Стокгольмського інституту дослідження проблем світу, імпорт неухильно знижується: з 76% у 2009-2013 роках до 36% за останні 5 років.

Хоча запчастини для обладнання, що знаходиться в експлуатації, як і раніше, закуповуватимуться в Москві, Росія більше не розглядається для великих майбутніх закупівель.

У цьому зрушенні відіграли роль західні санкції, стурбованість Індії якістю російського обладнання, а також бажання розвивати власну оборонну промисловість.

Ще одним важливим мотивом стало бажання Індії залишатися у добрих відносинах із США.

Ще до війни в Україні Індія вважала якість деяких російських імпортних товарів, таких як винищувачі МіГ-29К, які не відповідають стандартам, а ефективність російської техніки на полі бою в Україні стала для неї шоком.

Якщо у 1960-х роках Росія практично одноосібно озброювала індійську армію, то тепер вона стала лише одним із багатьох партнерів – несподівана втрата для російського військово-промислового комплексу, насамперед через початок Путіним війни в Україні.

9

Велика Британія продовжує ввозити рекордні обсяги нафтопродуктів із РФ, користуючись лазівкою в законі.