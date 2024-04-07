Зеленський анонсував помсту РФ за удари по Харкову

Президент обговорив ситуацію з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком

Україна готує «дуже конкретну і справедливу відповідь» за ракетні атаки Росії по Харкову та інших містах на сході. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Окрема розмова з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу», – написав глава держави.

Окрім того, лідер України провів розмову із головкомом ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

«Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій. Міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами. Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову.

Раніше російські загарбники обстріляли з «Градів» прифронтове місто Гуляйполе Запорізької області. Троє цивільних людей загинули під завалами власного будинку.

Також пізно ввечері 6 квітня російські окупанти вгатили балістикою по Одещині. Імовірно, ворог спрямував «Іскандер-М» на припортову інфраструктуру. Постраждала жінка.

Крім того, сьогодні після півночі окупанти вдарили по Харкову безпілотниками. Дрони пошкодили приватний будинок, троє людей дістали поранення.

Триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.