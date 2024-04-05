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Російський губернатор отримав поранення у живіт після зустрічі з місцевими жителями

Наталія Порощук
glavcom.ua
Російський губернатор отримав поранення у живіт після зустрічі з місцевими жителями
Губернатор Мурманської області РФ отримав ножове поранення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нападника затримано, його мотиви невідомі

4 квітня губернатор Мурманської області РФ Андрій Чібіс отримав поранення у живіт після зустрічі в Апатитах з місцевими жителями. Про це повідомляє Інтерфакс.

Видання зазначає, що напад стався сьогодні, 4 квітня, увечері на виході з будівлі ДК «Будівельник». Яка зброя була використана, невідомо.

Пресслужба губернатора повідомляє, що нападника затримано, його мотиви невідомі.

За інформацією видання, після нападу губернатор самостійно дійшов машини. Наразі він перебуває в Апатитсько-Кіровській центральній міській лікарні. Подробиці про його стан здоров'я невідомі.

Нагадаємо, що житель Башкирії розправився з місцевим чоловіком і привселюдно з'їв його серце. 

Зловмисник зарубав жертву сокирою, а потім ножем вирізав серце. Після злочину він пішов на зупинку громадського транспорту, де став їсти орган на очах у перехожих.

До слова, Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів.

До слова, депутати Держдуми внесли законопроєкт, який закріпить у Кримінальному кодексі РФ механізм звільнення від відповідальності військових, які беруть участь у війні з Україною. У разі укладання контракту із збройними силами країни-агресорки справи підозрюваних призупинять, вид покарання змінять на умовний термін.

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Теги: росія напад росіяни

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