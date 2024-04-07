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Ще двом російським областям загрожує підтоплення, Путін здивував реакцією на паводок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ще двом російським областям загрожує підтоплення, Путін здивував реакцією на паводок
Російські міста йдуть під воду
фото з відкритих джерел

У Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонні розмови з губернаторами Курганської та Тюменської областей щодо очікуваного погіршення ситуації з паводками. Про це російським ЗМІ повідомив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, Путін доручив завчасно роз'яснювати людям у регіонах повені необхідність заздалегідь збирати потрібні речі на випадок підйому води.

У Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води, заявив Пєсков після розмов Путіна з губернаторами.

Нагадаємо, 5 квітня в місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. У мережі з`явилося відео моменту прориву дамби.

Також повідомлялося, що внаслідок прориву дамби в російському місті Орськ є загиблі.

Учора, 6 квітня, в Орську стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал. Вода стала стрімко надходити в місто.

Теги: Дмитро Пєсков відео диктатор прессекретар місто путін

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