Російська економіка та санкції. Чи дійсно все так погано для Кремля?

Прибутковість за акціями РФ має становити понад 20%, щоб залучити інвесторів

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій:

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•1•

Ризик інвестування в російські акції зріс удвічі після початку війни в Україні – до 10-12%.

Це означає, що прибутковість за акціями має становити понад 20%, щоб залучити інвесторів.

•2•

У росії зірвали терміни будівництва пасажирських Ту-214.

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Держкорпорація «Ростех» не змогла побудувати три пасажирські літаки Ту-214 до кінця 2023 року в рамках комплексної програми розвитку авіагалузі.

Казанський авіаційний завод, що входить до корпорації, добудує і передасть замовнику лише один лайнер цього року.

Тестування версії літака для ще одного замовника – «Аерофлоту» – розпочнеться лише у 2026 році, а виготовлені до цього екземпляри не будуть використовуватись у комерційних перевезеннях.

•3•

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти понад 150 фізичних та юридичних осіб, причетних до ухиляння росії від обмежень та посилення її військово-промислового комплексу, йдеться в поширеній заяві американського Мінфіну.

Санкції спрямовані на припинення діяльності фізичних, юридичних осіб та мереж у третіх країнах, які сприяють продажу ключових технологій, обладнання та ресурсів для російської військово-промислової бази.

Серед іншого, під обмеження потрапили десятки компаній у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї, Швейцарії, Сінгапурі, Киргизстані, Таджикистані й на Мальдівах.

Інший пакет санкцій США спрямований проти російських компаній, що займаються імпортом, виробництвом, модифікацією та продажем оборонних і промислових технологій, дронів, машин, деталей, матеріалів та компонентів.

Це, серед іншого, Іжевський електромеханічний завод «Купол», ТОВ «Плаз» та НПК «Аерокон» й десятки інших компаній. Зрештою, Мінфін США наклав санкції на російські банки «Експобанк» і «Металург», інвестиційну компанію «Об'єднана інвестиційна група» та фінустанову «Сигнал Інвест», які дозволяли рф підтримувати зв’язок із міжнародною фінансовою системою.

•4•

Уряд Швейцарії розробляє законопроект, який змусить фірми розкривати своїх справжніх власників, а юристів – повідомляти про підозрілі угоди, особливо у сфері нерухомості та створення юридичних осіб.

Ці заходи мають допомогти швейцарській владі та силовикам швидше виявляти російські активи в країні.

Крім того, таким чином влада Швейцарії хоче закрити податкові лазівки і припинити потік брудних грошей у країну, а також – «відповісти» міжнародним критикам, які не раз дорікали країні за недостатню роботу по боротьбі з відмиванням грошей.

•5•

Єврокомісія затвердила «механізм іммобілізації» доходів від заморожених активів росії на території ЄС, яким передбачається використання отриманих із них податків (windfall tax) для допомоги Україні.

Передбачається, що цей механізм працюватиме так:

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крок 0 – визначення, до яких заморожених засобів буде застосовуватися цей захід;

крок 1 – визначення дій, які повинні будуть вжити центральні депозитарії цінних паперів, які керують цими коштами;

крок 2 – переведення чистих доходів, одержаних від заморожених коштів, до бюджету ЄС на 2024-2027 роки.

Після вирахування витрат та національних податків отриманий прибуток буде чітко визначено та враховано відповідно до статутного капіталу та вимог управління ризиками, що зробить можливим їх переведення та зарахування до бюджету ЄС на користь України на пізнішому етапі.

•6•

В ЄС почнуть більш суворо слідкувати за порушення санкцій проти рф.

Іспанське головування Ради ЄС та Європарламент успішно завершили переговори щодо запровадження кримінального покарання за порушення санкцій Євросоюзу щодо рф.

Новий європейський закон спрямований на притягнення до відповідальності осіб, які порушують або обходять санкції ЄС.

Документ передбачає обов'язок держав-членів кваліфікувати певні дії як кримінальні злочини.

Серед кримінальних діянь перераховано допомогу особам, які підпадають під обмежувальні заходи ЄС, в обхід заборони на поїздки до Євросоюзу, торгівля товарами, які перебувають під санкціями, а також ведення угод із державами чи організаціями, на які поширюються санкції.

Також у категорію кримінальних злочинів входить надання фінансових послуг або провадження фінансової діяльності, забороненої чи обмеженої санкціями, а також приховування володіння коштами чи економічними ресурсами осіб, які перебувають під санкціями ЄС.

•7•

Загальний обсяг американського експорту до росії скоротився на 86% ($7,4 млрд) від початку війни в Україні. Про це повідомила помічник міністра торгівлі США Теа Розман-Кендлер.

Обмежена торгівля, що залишилася, зосереджена на медичних товарах, у тому числі вакцинах.

Внаслідок дій Заходу світовий експорт до росії з початку війни «зменшився на 24% ($87,4 млрд) порівняно з аналогічним періодом 2021 року».

Крім того, експорт американської мікроелектроніки в росію припинився, ввезення цієї продукції від партнерів Вашингтона, що підтримують позицію США по Україні, «скоротилося приблизно на 98% (приблизно на $2,7 млрд), а світовий експорт цих товарів до росії впав приблизно на 56% (приблизно на $3,4 млрд).

•8•

Ціни на газ у Європі за останні два місяці впали майже на 37% і на мінімумі середи торгувалися на рівні $385,41 за 1 тис. кубометрів.