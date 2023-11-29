Ще одна країна бойкотуватиме засідання ОБСЄ через участь Лаврова

Для МЗС Польщі «неприйнятно», що Сергій Лавров на рівні з іншими партнерами братиме участь у зустрічі

Росія часто шкодила ОБСЄ своїми діями

Міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Скоп'є через участь глави МЗС країни-окупанта Сергія Лаврова. Про це Шинковський повідомив на брифінгу.

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Шинковський наголосив, що для МЗС Польщі «неприйнятно», що Лавров на рівні з іншими партнерами братиме участь у зустрічі, спрямованій на розвиток миру та безпеки в Європі.

З цієї причини ні Шинковський, ні будь-хто інший із МЗС не буде присутнім на засіданні.

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Польський політик зазначив, що Росія часто шкодила ОБСЄ своїми діями. Кремль, зокрема, саботував бюджет організації та перешкоджав запланованим кадровим змінам.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії разом з главою МЗС України також заявили, що бойкотуватимуть засідання ОБСЄ в Скоп'є цього тижня через присутність на ньому глави МЗС РФ.