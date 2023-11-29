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Ще одна країна бойкотуватиме засідання ОБСЄ через участь Лаврова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна бойкотуватиме засідання ОБСЄ через участь Лаврова
Для МЗС Польщі «неприйнятно», що Сергій Лавров на рівні з іншими партнерами братиме участь у зустрічі
фото з відкритих джерел

Росія часто шкодила ОБСЄ своїми діями

Міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Скоп'є через участь глави МЗС країни-окупанта Сергія Лаврова. Про це Шинковський повідомив на брифінгу.

Шинковський наголосив, що для МЗС Польщі «неприйнятно», що Лавров на рівні з іншими партнерами братиме участь у зустрічі, спрямованій на розвиток миру та безпеки в Європі.

З цієї причини ні Шинковський, ні будь-хто інший із МЗС не буде присутнім на засіданні.

Польський політик зазначив, що Росія часто шкодила ОБСЄ своїми діями. Кремль, зокрема, саботував бюджет організації та перешкоджав запланованим кадровим змінам.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії разом з главою МЗС України також заявили, що бойкотуватимуть засідання ОБСЄ в Скоп'є цього тижня через присутність на ньому глави МЗС РФ.

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Теги: ОБСЄ війна росія Сергій Лавров

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