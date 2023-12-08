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У Росії в повітрі спалахнув пасажирський літак (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Росії в повітрі спалахнув пасажирський літак (відео)
фото: росЗМІ

На борту було 176 осіб, обійшлося без постраждалих

У Росії пасажирський Boeing 737 авіакомпанії S7 спалахнув у повітрі та здійснив екстрену посадку в Новосибірську через загоряння двигунів. Про це повідомляють росЗМІ.

«Літак вилетів вчасно. Однак при наборі висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та язики полум'я. Екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого зміг успішно приземлити судно», – йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

Літак негайно приземлився. На борту було 176 осіб – обійшлося без постраждалих.

Повідомляється, що займання могло статися через те, що двигун працював у нестійкому режимі.

Раніше повідомлялося, що в Улан-Уде (Бурятія, РФ) літак спалахнув при зльоті. Пожежа у вантажному літаку авіакомпанії «Аеростар» розпочалася за кілька хвилин після зльоту. У Ту-204 спалахнув лівий двигун.

Також нещодавно в Росії здійснив аварійну посадку літак «Аерофлоту» Boeing-737.

До відома, унаслідок введених Заходом санкцій країна-агресорка втратила 76 пасажирських літаків. Санкції проти авіагалузі РФ були введені після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Так, США і ЄС заборонили постачання до РФ літаків і комплектувальних, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг. Кількість останніх, за даними Bloomberg, становила до 40% російського флоту. 

Теги: росія відео літак пожежа

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