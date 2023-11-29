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ХАМАС пообіцяв звільнити заручників-росіян, бо «поважає Путіна»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ХАМАС пообіцяв звільнити заручників-росіян, бо «поважає Путіна»
ХАМАС хоче звыльнити росіян з полону
фото із відкритих джерел

ХАМАС вирішив дати росіянам волю після полону у Секторі Гази

Палестинська терористична організація ХАМАС планує звільнити громадян Росії, які ще залишаються в заручниках, на знак вдячності президентові Росії Володимиру Путіну. Із такою заявою виступив член політбюро руху Муса Абу Марзук.

«Ми не звільняли нікого із ізраїльських чоловіків, які перебувають у Газі, за винятком росіянина Рона Кривого, якого ми звільнили на знак вдячності руху щодо позиції президента РФ Путіна. Сьогодні ще кілька інших росіян буде звільнено поза межами угоди про перемир'я»,  – написав він у соцмережі X.

У жовтні делегація ХАМАС на чолі з членом Політбюро Мусою Абу Марзуком провела перемовини в Москві. За підсумками Абу Марзук заявив, що Росія є «дружньою країною, з якою рух готовий консультуватися з різних питань». Він також підтвердив, що ХАМАС має намір працювати над «звільненням усіх цивільних заручників та іноземних утримуваних осіб, які не мають ізраїльського громадянства».

Нагадаємо 26 листопада палестинське угруповання ХАМАС звільнило заручника з російським громадянством на знак вдячності РФ за підтримку «палестинської справи». Про це пише The Times of Israel. 

Нагадаємо, заручники палестинського радикального руху ХАМАС утримуються в Секторі Гази на полі бою, повідомив директор регіонального управління оперативної діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста на Близькому та Середньому Сході Фабриціо Карбоні. За його словами, цей нетиповий фактор ускладнює роботу організації в анклаві.

Він також висловив жаль через те, що ХАМАС відмовив Червоному Хресту у відвідуванні ізраїльських заручників, а Ізраїль, у свою чергу, не надав доступу до палестинських ув'язнених. Представник Міжнародного комітету Червоного Хреста підкреслив, що його організація продовжує вести переговори з цього питання з ізраїльськими офіційними особами. 

Читайте також: Припинення вогню у Секторі Гази та обмін заручниками: неоднозначна реакція світових ЗМІ
Теги: росія Ізраїль заручники ХАМАС переговори обмін соцмережі

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