Президент Чехії повідомив, за який термін Росія може відновити свою боєздатність

Петр Павел вважає, що Росія може повністю відновити свою військову боєздатність протягом шести років

Кінцеві строки за які може відновитись РФ будуть залежати від результатів війни в Україні

Президент Чехії, Петр Павел вважає, що Росія може повністю відновити свою військову боєздатність протягом шести років. Про це повідомляє Ceske Noviny.

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За словами президента Чехії, кінцеві строки за які може відновитись РФ будуть залежати від результатів війни в Україні. Однак за його даними, РФ має знадобитись не менше п'яти-семи років для відновлення боєздатності.

«З іншого боку, в розрахунку є багато змінних, які можуть змінити ситуацію. Це дійсно залежатиме від того, яким буде результат конфлікту в Україні», – сказав він.

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Петр Павел також зауважив, що наразі НАТО розглядає Росію як основну загрозу в Європі. У ЄС готуються до можливого «конфлікту високої інтенсивності» на континенті.

Слід відзначити, що раніше подібні терміни були названі німецькими аналітиками. За їх думкою, російському диктатору Володимиру Путіну може знадобитись до шести років, щоб відновити армію та напасти на НАТО.

Нагадаємо, триває 637-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, в ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі дрони знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.