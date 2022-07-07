Білорусь заявила про готовність завдати удару по Польщі

Лукашенко заявив, що Захід може напасти на Білорусь

Територія Польщі з її військовою інфраструктурою стане першочерговим об'єктом удару білоруських військ у разі західних «провокацій» та подальшого конфлікту. Про це заявив заступник начальника генштабу збройних сил Білорусі Руслан Косигін, передає «БелТА».

Косигін зазначив, що Білорусь готова до різних сценаріїв розвитку ситуації.

«Не хотілося б, щоб цей сценарій був військовим, але на Заході повинні чітко розуміти, що наша відповідь на будь-які озброєні провокації однозначно буде адекватною і жорсткою», – заявив заступник начальника.

Зараз у Польщі завершується процес введення в експлуатацію бази протиракетної оборони. Тож Косигін вважає, що Вашингтон і Брюссель під приводом стримування загрози зі сходу відпрацьовують механізм створення угруповань військ у найкоротші терміни та відправлення у напрямку Росії та Білорусі.

Своєю чергою, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав збройним силам республіки взяти під приціл центри прийняття рішень у столицях країн Заходу, щоб миттєво відповісти у разі нападу на республіку.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав військовим взяти на приціл центри прийняття рішеньворогів Мінська. Крім того, білоруський диктатор висловив упевненість у тому, що Захід «вирощує в Україні монстра». Він також заявив, що в минулому Західна Європа «вирощувала монстра на ім'я фашистська Німеччина».

Читайте також: