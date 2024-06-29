Дебати Байдена й Трампа засвідчили кризу світового лідерства. І ось чому

Трамп чи Байден – однаково сумне і сумнівне видовище

Планета конвульсує в останніх схлипах геронтократії – влади старців. Дідугани з купою скелетів у шафах рулять світом. Це – фінальний спурт цілої системи правління, в якій панівний клас визначається віком.

Планета ХХІ сторіччя – в руках політичної еліти ХХ сторіччя:

Трампу – 78. Байдену – 81. Сі Цзиньпіну – 71. Путіну – 72. Лукашенку – 70. Урсулі фон дер Ляєн – 68. Ердогану – 70. Іранському Аятолі – 85. Папі Римському – 87. Шольцу – 68. Нетаньягу – 75. Нарендрі Моді з Індії – 74. Токаєву з Казахстана – 71. Еміру ОАЕ – 75. Султану Оману – 70. Президенту Пакістану – 75. Саудівському Королю – 88. Прем’єру Японії – 67. Президенту Бразилії – 79. Лідеру ПАР – 72. Лідеру Єгипту – 70.

Світом править збірний геронтократ, який доживає віку в полоні основних стратегем ХХ століття, не всі з яких працюють у спресованому модерному часі.

Трамп чи Байден – однаково сумне і сумнівне видовище.

Щоб Україна ще не вмерла – залежить від людей, які вже однією ногою в труні.