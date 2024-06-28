Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні

Трамп заявив, що закінчить війну Росії проти України до 20 січня

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що зміг би закінчити війну в Україні ще до свого вступу на президентську посаду. Про це він сказав під час теледебатів з Байденом на CNN.

«Якби у нас був справжній президент, якого Путін поважає, він би ніколи, ніколи не вдерся б в Україну. Він (Ред. – Байден) нічого не зробив, щоб зупинити... І насправді я думаю, він заохочував Росію до нападу», – заявив Дональд Трамп.

До того ж на запитання чи прийнятні для Трампа, висунуті російським диктатором Володимиром Путіним умови після закінчення війни в Україні, відповів: «Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не мала б початися».

Трамп додав, що закінчить війну Росії проти України до 20 січня: «Як обраний президент я залагоджу цю війну між Путіним і Зеленським до того, як вступлю на посаду 20 січня. Я залагоджу цю війну. Людей вбивають так безглуздо і нерозумно».

Трамп також наголосив, що Україна не виграє війну, адже, за його словами, у неї закінчуються люди.

«Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена», – йдеться у заяві.

Зауважимо, що сьогодні відбулися перші президентські дебати між Дональдом Трампом та чинним президентом США Джозефом Байденом.

До слова, у світі значно більше довіряють Байдену, ніж Трампу. Про це свідчать дані дослідницького центру Pew Research Center. Жителі 24 країн довіряють Байдену більше, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині та Тунісі, але в решті восьми країнах істотної різниці в рейтингах між Байденом і Трампом немає. Обидва лідери мають найвищі рейтинги схвалення на Філіппінах, Байден – 77%, а Трамп – 68%.