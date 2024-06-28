Демократи шукають заміну Байдену? Світова преса про дебати, які виграв Трамп

Демократична партія, ймовірно, до осені ламатиме голову над висуненням іншого кандидата в президенти – The Politico

Цієї ночі відбулися перші дебати з двох, запланованих перед виборами президента США. Чинний президент демократ Джо Байден та його попередник, республіканець Дональд Трамп ще не є офіційними кандидатами: Трампа затвердять на липневому з'їзді його партії, а Байдена – у серпні на партійному з'їзді у Чикаго.

Ці дебати відрізнялися від усіх, що відбувалися в попередні десятиліття.

По-перше, вони відбулися завчасно: ніколи раніше дебати не проводили до початку осені виборчого року.

По-друге, це були перші дебати чинного президента і колишнього. Дискусійний батл провели без живої авдиторії, а мікрофон кандидатам вмикали лише тоді, коли була їхня черга говорити. Байдену і Трампу було заборонено використовувати нотатки, а також суфлери.

Дебати були палкими. Почути можна було все: від паплюження з переходом на особистості до суперечок про гольф. Кандидати не відхилялися від своєї звичної риторики: Трамп «насипав» брехню і милувався собою, Байден підкреслював бажання піклуватися про весь світ, але благі наміри зіпсувала досить нудна подача.

У підсумку вердикт американської преси та глядачів був однозначним: Байден програв Трампу. За даними флеш-опитування серед глядачів, проведеного організатором дебатів, каналом CNN, 67 % респондентів сказали, що Трамп переміг, 33% – віддали перевагу Байдену.

«Акело» промахнувся

Джо Байден старший за Дональда Трампа всього на три роки і сім місяців. Проте під час дебатів розрив між 81-річним президентом і його 78-річним суперником здавався набагато більшим, зазначає CNN.

Так, Байден, хрипкий і з обмеженим діапазоном голосу, часто був не в змозі чітко артикулювати думки, подеколи втрачав лінію розмови. Причому «спотикався» на найважливіших моментах: коли посилався на законодавство чи статистичні дані. Трамп, звісно, не міг не поіронізувати з цього. Приміром, після того, як Байден замовк, захищаючи свою позицію щодо безпеки кордонів, мільйонер закинув: «Я справді не знаю, що він сказав наприкінці цього речення. Я не думаю, що він сам знає, що він сказав».

Джо Байден старший за Дональда Трампа всього на три роки і сім місяців фото з відкритих джерел

Звісно, і Байден, і Білий Дім постфактум знайшли виправдання цим недолікам. Так, сам президент поскаржився на погане самопочуття: мовляв, був застуджений, боліло горло, через те і голос був хрипким. Власну непереконливість Байден пояснив так: «Важко вести дебати з брехуном». Проте резюмував: «Я думаю, ми добре впоралися».

У журналістів оцінка інша:

«Демократи вмикали ці дебати з тривогою. Вони закінчили їх дивитись у паніці», ­– СNN.

«Люди з оточення Байдена кажуть: це було дуже погано», – NYT.

«Складно уявити, що після цього демократи захочуть ще одні дебати», – Washington Post.

Маестро брехні

Трамп грав на енергетиці, брутальності та натиску. Байден атакував лише короткими репліками, які, за його задумом, мали б вивести Трампа з рівноваги: «Ти – лох і лузер», «Все, що він сказав, – брехня. Все до останнього», «Я ніколи в житті не чув стільки маразму», «У вас мораль безпритульного кота». Та Трампа таким не доймеш.

На тлі охриплого та плутаного Байдена Трамп зі своїм вмінням переплітати правду з напівправдою та з цілковитою брехнею видавався дуже впевненим.

«Брехня Трампа нескінченна», – пише The Guardian. Видання зазначає, що коли ставили питання, які вимагали жорстких відповідей, як, наприклад, про події 6 січня 2021 року (коли група симпатиків Дональда Трампа прорвалася в Капітолій, заперечуючи проти результатів виборів президента), Трамп ухилявся і намагався перенести агресію на Байдена.

Білий дім порахував, що Трамп збрехав 26 разів. У свою чергу, Axios і Washington Post виявили майже 40 неправдивих висловлювань в обох кандидатів.

Білий дім порахував, що Трамп збрехав 26 разів. Схоже, що Байден був цим вражений скріншот з трансляції

Що казали про Україну

Дебати також показали різницю у підходах майбутніх кандидатів у президенти США до підтримки України у війні з Росією.

Зокрема, ключові цитати Байдена з цього приводу:

«Україна отримує зброю, яку виробляють у США, а не гроші. Країни ЄС вкладаються на рівні Сполучених Штатів».

«Путін не зупиниться в Україні і є воєнним злочинцем, він хоче відновлення СРСР. Якщо Путін здобуде перемогу у війні, є ризик, що наступними його цілями стануть інші країни, як-от Польща та Білорусь».

«Якщо ви хочете Третьої світової війни, дозвольте Трампу перемогти на виборах».

Трамп сипав своїми контраргументами, приправленими самовпевененням:

«Україна не виграє цієї війни... РФ ніколи не напала б, якби я був президентом».

«Висунуті Путіним умови для закінчення війни в Україні неприйнятні. Вважаю, що він не ввів би війська в Україну, якби «Америкою керував політик, якого президент РФ поважав би».

«Україна не виграє цієї війни. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Все через Байдена».

«Європа витрачає на підтримку України набагато менше, ніж США».

Зчепилися кандидати і через конфлікт на Близькому Сході. Тези Трампа мало відрізнялась від його позиції щодо війни Росії проти України. «Якби я був президентом, ХАМАС ніколи б не атакував Ізраїль. В Ірану просто не було б грошей на ХАМАС. Трамп також звинуватив Байдена у тому, що той «не дає Ізраїлю завершити справу»: «Байден – як палестинець. Але його там не люблять теж, бо він – слабкий».

На це Байден відповів, що працює над втіленням свого триетапного плану перемир'я, який передбачає звільнення заручників та «повне і всеосяжне припинення вогню». Байден також пояснив, що не надає Ізраїлю озброєння, яке довело свою неефективність, а натомість призводить до великої кількості жертв серед цивільного населення.

Дебати показали різницю у підходах майбутніх кандидатів у президенти США до підтримки України у війні з Росією колаж The Philadelphia Inquirer

Гольф, когнітивні тести і секс з порнозіркою…

Ці дебати увійдуть в історію реплікою, яку точно не виголошували на президентських дебатах протягом останніх десятиліть, пише The Guardian. Так, коли Байден розкритикував Трампа за секс з порноакторкою в той час, коли його дружина була вагітною, (посилаючись на судовий процес, який завершився обвинуваченням Трампа у 34 кримінальних злочинах), той відповів: «У мене не було сексу з порнозіркою».

The Financial Times акцентує на іншому моменті. Коли модератори запитали кандидатів щодо їхньої придатності до посади з огляду на вік, відповіді потенційних претендентів звелися до... суперечки про гольф. Трамп сказав, що він пройшов два когнітивні тести і здав їх на «відмінно», а Байден «не може вдарити по м'ячу на 50 ярдів». У відповідь Байден згадав про вагу Трампа і сказав, що буде радий пограти в гольф, «якщо ти будеш носити власну сумку. Думаєш, ти зможеш це зробити?».

Байден і Трамп звинуватили один одного в стрімкому зростанні інфляції в останні роки. Трамп переконував, що Байден «спричинив інфляцію, і вона вбиває чорношкірі сім'ї, іспаномовні сім'ї та практично всіх; вони більше не можуть купувати продукти, вони дивляться на вартість продуктів харчування, вона подвоїлася, потроїлася, стала вчетверо вищою».

У свою чергу, Байден вказав на зростання економіки за його президентства, зокрема, швидке створення робочих місць, і запевнив, що працює над тим, щоб знизити ціни.

Вибори президента США відбудуться у листопаді скріншот з трансляції

Байден-2 чи пошук іншого кандидата?

Стефані Каттер, консультант Демократичної партії, сказала: «Президент Байден є кандидатом від Демократичної партії, і це не зміниться через один виступ на дебатах». Вона додала: «Нам потрібно заспокоїтися і залишатися зосередженими, тому що Дональд Трамп, безумовно, не отримав жодного виборця сьогодні ввечері».

Напозір демократи «тримають марку», та за масками впевненості ховаються великі сумніви.

За даними The Politico, у Демократичній партії розмірковують над можливою заміною свого кандидата, однак поки що ця інформація не підтверджена.

Політичний оглядач CNN Девід Аксельрод визнає: «Виглядав Байден дещо розгубленим. І хоча далі по ходу розмови його виступ явно став сильнішим, на той час, я думаю, паніка вже почалася».

Віцепрезидентка США Камала Гарріс спробувала захистити Байдена від нападок, заявивши, що той «довго розгойдувався», але до фіналу дебатів набрав темп. За її словами, у підсумку полеміки «стало абсолютно ясно, що Джо Байден бореться від імені американського народу».

«Можна сперечатися про стиль виступу, – підсумувала Гарріс, – але в кінцевому підсумку результат майбутніх виборів і те, хто стане президентом Сполучених Штатів, має залежати не від форми, а від змісту. І в цьому сенсі контраст із Трампом очевидний».

Журналісти видання Politico згодні з колегами з CNN: «Він (Байден – «Главком») загнав себе в кут в афганському питанні, для чогось самостійно згадавши про невдале виведення звідти військ своєю ж адміністрацією. Він неодноразово плутав «мільярд» із «мільйоном» і впродовж півтори години, поки тривали дебати, був змушений грати в обороні».

Тим часом The Guardian публікує список із шести осіб, які, на думку видання, могли б піти на вибори замість Байдена. Це:

віцепрезидентка Камала Гарріс (59 років);

губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом (56 років);

губернатор Іллінойсу Джей Прітцкер (59 років);

губернатор Мічигану Гретхен Вітмер (52 роки);

сенатор від штату Огайо Шеррод Браун (71 рік);

конгресмен від Міннесоти Дін Філліпс (55 років) – він брав участь у праймеріз, але зійшов із дистанції, поступившись Байдену.

BBC змальовує наступний сценарій подальшого розвитку подій. У серпні відбудеться з'їзд Демократичної партії, на якому соратники президента хочуть запропонувати американцям чітке бачення другого президентського терміну Байдена. На 10 вересня заплановані ще одні дебати.

Щодо кандидатури Дональда Трампа у республіканців немає жодних сумнівів. «Трамп довів, що політики можуть протистояти страшним випробуванням і вистояти», – підсумовує CNN настрої в партії після перших дебатів.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у листопаді.

Наталія Сокирчук, «Главком»