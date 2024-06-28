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Демократи шукають заміну Байдену? Світова преса про дебати, які виграв Трамп

вибори у США
Наталія Сокирчук glavcom.ua
Демократи шукають заміну Байдену? Світова преса про дебати, які виграв Трамп
Насичений батл: Байден з Трампом поговорили і про порноакторок, і про когнітивні функції, і про гольф
колаж: glavcom.ua

Демократична партія, ймовірно, до осені ламатиме голову над  висуненням іншого кандидата в президенти – The Politico

Цієї ночі відбулися перші дебати з двох, запланованих перед виборами президента США. Чинний президент демократ Джо Байден та його попередник, республіканець Дональд Трамп ще не є офіційними кандидатами: Трампа затвердять на липневому з'їзді його партії, а Байдена – у серпні на партійному з'їзді у Чикаго.

Ці дебати відрізнялися від усіх, що відбувалися в попередні десятиліття.

По-перше, вони відбулися завчасно: ніколи раніше дебати не проводили до початку осені виборчого року.

По-друге, це були перші дебати чинного президента і колишнього. Дискусійний батл провели без живої авдиторії, а мікрофон кандидатам вмикали лише тоді, коли була їхня черга говорити. Байдену і Трампу було заборонено використовувати нотатки, а також суфлери.

Дебати були палкими. Почути можна було все: від паплюження з переходом на особистості до суперечок про гольф. Кандидати не відхилялися від своєї звичної риторики: Трамп «насипав» брехню і милувався собою, Байден підкреслював бажання піклуватися про весь світ, але благі наміри зіпсувала досить нудна подача.

У підсумку вердикт американської преси та глядачів був однозначним: Байден програв Трампу. За даними флеш-опитування серед глядачів, проведеного організатором дебатів, каналом CNN, 67 % респондентів сказали, що Трамп переміг, 33% – віддали перевагу Байдену.

«Акело» промахнувся

Джо Байден старший за Дональда Трампа всього на три роки і сім місяців. Проте під час дебатів розрив між 81-річним президентом і його 78-річним суперником здавався набагато більшим, зазначає CNN.

Так, Байден, хрипкий і з обмеженим діапазоном голосу, часто був не в змозі чітко артикулювати думки, подеколи втрачав лінію розмови. Причому «спотикався» на найважливіших моментах: коли посилався на законодавство чи статистичні дані. Трамп, звісно, не міг не поіронізувати з цього. Приміром, після того, як Байден замовк, захищаючи свою позицію щодо безпеки кордонів, мільйонер закинув: «Я справді не знаю, що він сказав наприкінці цього речення. Я не думаю, що він сам знає, що він сказав».

Джо Байден старший за Дональда Трампа всього на три роки і сім місяців
Джо Байден старший за Дональда Трампа всього на три роки і сім місяців
фото з відкритих джерел

Звісно, і Байден, і Білий Дім постфактум знайшли виправдання цим недолікам. Так, сам президент поскаржився на погане самопочуття: мовляв, був застуджений, боліло горло, через те і голос був хрипким. Власну непереконливість Байден пояснив так: «Важко вести дебати з брехуном». Проте резюмував: «Я думаю, ми добре впоралися».

У журналістів оцінка інша:

  • «Демократи вмикали ці дебати з тривогою. Вони закінчили їх дивитись у паніці», ­– СNN.
  • «Люди з оточення Байдена кажуть: це було дуже погано», – NYT.
  • «Складно уявити, що після цього демократи захочуть ще одні дебати», – Washington Post.

Маестро брехні

Трамп грав на енергетиці, брутальності та натиску. Байден атакував лише короткими репліками, які, за його задумом, мали б вивести Трампа з рівноваги: «Ти – лох і лузер», «Все, що він сказав, – брехня. Все до останнього», «Я ніколи в житті не чув стільки маразму», «У вас мораль безпритульного кота». Та Трампа таким не доймеш.

На тлі охриплого та плутаного Байдена Трамп зі своїм вмінням переплітати правду з напівправдою та з цілковитою брехнею видавався дуже впевненим.

«Брехня Трампа нескінченна», – пише The Guardian. Видання зазначає, що коли ставили питання, які вимагали жорстких відповідей, як, наприклад, про події 6 січня 2021 року (коли група симпатиків Дональда Трампа прорвалася в Капітолій, заперечуючи проти результатів виборів президента), Трамп ухилявся і намагався перенести агресію на Байдена.

Білий дім порахував, що Трамп збрехав 26 разів. У свою чергу, Axios і Washington Post виявили майже 40 неправдивих висловлювань в обох кандидатів.

Білий дім порахував, що Трамп збрехав 26 разів. Схоже, що Байден був цим вражений
Білий дім порахував, що Трамп збрехав 26 разів. Схоже, що Байден був цим вражений
скріншот з трансляції

Що казали про Україну

Дебати також показали різницю у підходах майбутніх кандидатів у президенти США до підтримки України у війні з Росією.

Зокрема, ключові цитати Байдена з цього приводу:

  • «Україна отримує зброю, яку виробляють у США, а не гроші. Країни ЄС вкладаються на рівні Сполучених Штатів».
  • «Путін не зупиниться в Україні і є воєнним злочинцем, він хоче відновлення СРСР. Якщо Путін здобуде перемогу у війні, є ризик, що наступними його цілями стануть інші країни, як-от Польща та Білорусь».
  • «Якщо ви хочете Третьої світової війни, дозвольте Трампу перемогти на виборах».

Трамп сипав своїми контраргументами, приправленими самовпевененням:

  • «Україна не виграє цієї війни... РФ ніколи не напала б, якби я був президентом».
  • «Висунуті Путіним умови для закінчення війни в Україні неприйнятні. Вважаю, що він не ввів би війська в Україну, якби «Америкою керував політик, якого президент РФ поважав би».
  • «Україна не виграє цієї війни. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Все через Байдена».
  • «Європа витрачає на підтримку України набагато менше, ніж США».

Зчепилися кандидати і через конфлікт на Близькому Сході. Тези Трампа мало відрізнялась від його позиції щодо війни Росії проти України. «Якби я був президентом, ХАМАС ніколи б не атакував Ізраїль. В Ірану просто не було б грошей на ХАМАС. Трамп також звинуватив Байдена у тому, що той «не дає Ізраїлю завершити справу»: «Байден – як палестинець. Але його там не люблять теж, бо він – слабкий».

На це Байден відповів, що працює над втіленням свого триетапного плану перемир'я, який передбачає звільнення заручників та «повне і всеосяжне припинення вогню». Байден також пояснив, що не надає Ізраїлю озброєння, яке довело свою неефективність, а натомість призводить до великої кількості жертв серед цивільного населення.

Дебати показали різницю у підходах майбутніх кандидатів у президенти США до підтримки України у війні з Росією
Дебати показали різницю у підходах майбутніх кандидатів у президенти США до підтримки України у війні з Росією
колаж The Philadelphia Inquirer

Гольф, когнітивні тести і секс з порнозіркою…

Ці дебати увійдуть в історію реплікою, яку точно не виголошували на президентських дебатах протягом останніх десятиліть, пише The Guardian. Так, коли Байден розкритикував Трампа за секс з порноакторкою в той час, коли його дружина була вагітною, (посилаючись на судовий процес, який завершився обвинуваченням Трампа у 34 кримінальних злочинах), той відповів: «У мене не було сексу з порнозіркою».

The Financial Times акцентує на іншому моменті. Коли модератори запитали кандидатів щодо їхньої придатності до посади з огляду на вік, відповіді потенційних претендентів звелися до... суперечки про гольф. Трамп сказав, що він пройшов два когнітивні тести і здав їх на «відмінно», а Байден «не може вдарити по м'ячу на 50 ярдів». У відповідь Байден згадав про вагу Трампа і сказав, що буде радий пограти в гольф, «якщо ти будеш носити власну сумку. Думаєш, ти зможеш це зробити?».

Байден і Трамп звинуватили один одного в стрімкому зростанні інфляції в останні роки. Трамп переконував, що Байден «спричинив інфляцію, і вона вбиває чорношкірі сім'ї, іспаномовні сім'ї та практично всіх; вони більше не можуть купувати продукти, вони дивляться на вартість продуктів харчування, вона подвоїлася, потроїлася, стала вчетверо вищою».

У свою чергу, Байден вказав на зростання економіки за його президентства, зокрема, швидке створення робочих місць, і запевнив, що працює над тим, щоб знизити ціни.

Вибори президента США відбудуться у листопаді
Вибори президента США відбудуться у листопаді
скріншот з трансляції

Байден-2 чи пошук іншого кандидата?

Стефані Каттер, консультант Демократичної партії, сказала: «Президент Байден є кандидатом від Демократичної партії, і це не зміниться через один виступ на дебатах». Вона додала: «Нам потрібно заспокоїтися і залишатися зосередженими, тому що Дональд Трамп, безумовно, не отримав жодного виборця сьогодні ввечері».

Напозір демократи «тримають марку», та за масками впевненості ховаються великі сумніви.

За даними The Politico, у Демократичній партії розмірковують над можливою заміною свого кандидата, однак поки що ця інформація не підтверджена.

Політичний оглядач CNN Девід Аксельрод визнає: «Виглядав Байден дещо розгубленим. І хоча далі по ходу розмови його виступ явно став сильнішим, на той час, я думаю, паніка вже почалася».

Віцепрезидентка США Камала Гарріс спробувала захистити Байдена від нападок, заявивши, що той «довго розгойдувався», але до фіналу дебатів набрав темп. За її словами, у підсумку полеміки «стало абсолютно ясно, що Джо Байден бореться від імені американського народу».

«Можна сперечатися про стиль виступу, – підсумувала Гарріс, – але в кінцевому підсумку результат майбутніх виборів і те, хто стане президентом Сполучених Штатів, має залежати не від форми, а від змісту. І в цьому сенсі контраст із Трампом очевидний».

Журналісти видання Politico згодні з колегами з CNN: «Він (Байден – «Главком») загнав себе в кут в афганському питанні, для чогось самостійно згадавши про невдале виведення звідти військ своєю ж адміністрацією. Він неодноразово плутав «мільярд» із «мільйоном» і впродовж півтори години, поки тривали дебати, був змушений грати в обороні».

Тим часом The Guardian публікує список із шести осіб, які, на думку видання, могли б піти на вибори замість Байдена. Це:

  • віцепрезидентка Камала Гарріс (59 років);
  • губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом (56 років);
  • губернатор Іллінойсу Джей Прітцкер (59 років);
  • губернатор Мічигану Гретхен Вітмер (52 роки);
  • сенатор від штату Огайо Шеррод Браун (71 рік);
  • конгресмен від Міннесоти Дін Філліпс (55 років) – він брав участь у праймеріз, але зійшов із дистанції, поступившись Байдену.

BBC змальовує наступний сценарій подальшого розвитку подій. У серпні відбудеться з'їзд Демократичної партії, на якому соратники президента хочуть запропонувати американцям чітке бачення другого президентського терміну Байдена. На 10 вересня заплановані ще одні дебати.

Щодо кандидатури Дональда Трампа у республіканців немає жодних сумнівів. «Трамп довів, що політики можуть протистояти страшним випробуванням і вистояти», – підсумовує CNN настрої в партії після перших дебатів.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у листопаді.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: Джозеф Байден вибори Дональд Трамп дебати

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