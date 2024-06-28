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Він приведе нас до III Світової війни – Байден на теледебатах про Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Він приведе нас до III Світової війни – Байден на теледебатах про Трампа
ІІІ Світова розпочнеться, якщо дати Трампу перемогти, сказав Байден
фото: CNN

«Якщо ви хочете III Світову війну, дозвольте йому (Ред. – Трампу) перемогти», – Байден

Сьогодні, 28 червня, минули перші дебати перед президентськими виборами у США. Чинний президент Джо Байден заявив, що розпочнеться III Світова війна, якщо Дональд Трамп прийде до влади. Про це він сказав під час теледебатів на CNN.

«Він приведе нас до III Світової війни, а ми ближче до III Світової війни, ніж будь-хто може собі уявити», – спочатку сказав Трамп.

У відповідь Байден відповів, що III Світової розпочнеться, якщо Трамп переможе.

«Якщо ви хочете III Світову війну, дозвольте йому (Ред. – Трампу) перемогти», – заявив Байден.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що зміг би закінчити війну в Україні ще до свого вступу на президентську посаду. До того ж на запитання чи прийнятні для Трампа, висунуті російським диктатором Володимиром Путіним умови після закінчення війни в Україні, відповів: «Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не мала б початися».

До слова, у світі значно більше довіряють Байдену, ніж Трампу. Про це свідчать дані дослідницького центру Pew Research Center. Жителі 24 країн довіряють Байдену більше, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині та Тунісі, але в решті восьми країнах істотної різниці в рейтингах між Байденом і Трампом немає. Обидва лідери мають найвищі рейтинги схвалення на Філіппінах, Байден – 77%, а Трамп – 68%.

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Теги: США вибори у США вибори дебати Джозеф Байден Дональд Трамп

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