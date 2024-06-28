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Скільки разів Трамп та Байден згадали Путіна у дебатах: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скільки разів Трамп та Байден згадали Путіна у дебатах: статистика
І Трамп, і Байден розкритикували одне одного, і неодноразово згадали про війну в Україні
фото із відкритих джерел

Трамп і Байден вимовили прізвище «Путін» по сім разів кожен

Президент США Джо Байден у ході дебатів сім разів виголосив прізвище російського лідера Володимира Путіна, підрахували журналісти. Такий самий показник зафіксовано за підсумком виступу його попередника Дональда Трампа. Плюс до цього мільярдер 16 разів згадав Росію під час виступу. Чинний глава Штатів жодного разу не згадав у промові назву країни-агресора.

У дебатах обидва опоненти неодноразово згадували війну в Україні і сперечалися щодо того, як США мають підходити до вирішення найбільшої війни на території Європи з часів Другої світової.

Мирні ініціативи, і плани Трампа

Зокрема Трамп «проїхався» по українській владі, і заявив, що якби «в Америці був справжній президент, якого поважав би Путін, той би ніколи не вторгся в Україну».

Далі Трамп на дебатах з Байденом заявив, що умови «миру» Путіна в Україні неприйнятні.«Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не повинна була початися», – сказав Трамп у відповідь на запитання ведучого дебатів про те, чи прийнятні для нього умови, висунуті Володимиром Путіним для завершення війни в Україні.

Водночас він не відповів конкретно, чи погодиться, щоб Росія зберегла окуповані частини України, якщо це покладе край війні.

Трамп вкотре запевнив, що, якщо переможе на виборах у США, то нібито зможе завершити війну ще до свого вступу на президентську посаду (вибори пройдуть у листопаді 2024 року, інавгурація нового президента в січні 2025-го). «Я зроблю так, щоб війна була вирішена між Путіним і Зеленським», – заявив Трамп.

Жорстка критика ситуації від Байдена

«Хочете третю світову? Тоді оберіть Трампа. Якщо хочете війну, дайте Путіну завоювати Київ, і тоді подивіться на Польщу, Угорщину – буде війна», – заявив натомість Байден.

Чинний голова Білого дому також наголосив, що «Путін – воєнний злочинець», який не зупиниться на Україні, а далі «буде Польща, Білорусь, країни НАТО. Ми можемо тільки здогадуватись, що буде далі, якщо все спустити з рук».

Коментуючи перебіг дебатів, американські журналісти заявили, що представників Демократичної партії охопила «агресивна паніка» на тлі промови Байдена в рамках теледебатів із республіканцем Трампом. Телеканал CNN поінформував, що прихильники голови Білого дому визнають наявність проблем як наслідок діалогу між кандидатами, деякі з них навіть відгукуються про дебати у різкій формі.

Нагадаємо, кандидати у президенти США Джозеф Байден та Дональд Трамп погодилися на два раунди дебатів перед виборами у листопаді 2024 року. Їхня перша зустріч відбулась в телестудії CNN в Атланті вчора о 21:00 (о 04:00 28 червня за Києвом). Другий раунд організує ABC News 10 вересня. За рішенням організаторів, під час дебатів у студії не було глядачів. Таке правило діяло лише на перших телевізійних дебатах у США у 1960 році між Джоном Ф. Кеннеді та Річардом Ніксоном. Мікрофон кандидатів вмикали лише тоді, коли була їхня черга говорити. Їм було заборонено використовувати нотатки, а також суфлери.

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Теги: росія президент вибори у США статистика Дональд Трамп путін війна вибори Джозеф Байден дебати

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