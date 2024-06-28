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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Дебати Байдента і Трампа. Чому прості американці занервували

glavcom.ua
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Джо Байден намагався оперувати фактами і критикувати Трампа, але його виступу помітно бракувало енергії
скріншот з трансляції

Як ці дебати вплинуть на настрої виборців?

«Демократи вмикали ці дебати з тривогою. Вони закінчили їх дивитись у паніці», – СNN.
«Люди з оточення Байдена кажуть: це було дуже погано», – NYT.
«Складно уявити, що після цього демократи захочуть ще одні дебати», – WashPost.

Це лише кілька реакцій від американських ЗМІ цього вечора. Думка, яка червоною ниткою проходить в медіапросторі США зараз: після цих дебатів демократам на виборах буде дуже непросто.

Джо Байден намагався оперувати фактами і критикувати Трампа, але його виступу помітно бракувало енергії. Він говорив тихо, затинався і виглядав втомленим. Як написав один з оглядачів – «те, ЯК Байден говорив, мало таке ж значення як те, ЩО він казав».

Натомість Трамп – хоч часто перекручував речі або говорив неправду, як пишуть фактчекери, виступав голосно і жваво. На телеекранах його подача виглядала яскравішою. Один з професорів політології Прінстона лаконічно зауважив: «За енергією переміг Трамп. За фактами – Байден».

Про Україну: в блоці зовнішньої політики про це говорили найбільше. Трамп кілька разів заявив, що якби він був президентом, війни б не сталось. Сказав, що закінчить її ще до того, як зайде до Білого дому – і дорікнув Байдену за мільярди доларів підтримки для Києва.

Байден відповів, що США посилають Україну зброю, а не гроші – і нагадав Трампові його власну критику щодо НАТО. Байден наголосив, що Путін не планує зупинятись на Україні – і що заяви Трампа лише запрошують його до нападу на інші держави у Європі.

Як ці дебати вплинуть на настрої виборців? В цілому, більшість американців уже мають чітко сформовані погляди щодо Байдена і Трампа. Але в минулому ми бачили, що інколи може бути достатньо кількох тисяч голосів у деяких ключових штатах, аби визначити переможця.

І демократів це помітно хвилює. Питання, яке поки озвучують обережно – але яке цього вечора я неодноразово чув від різних оглядачів та журналістів, які зазвичай прихильні до Байдена: Можливо, його партії слід подумати над іншою кандидатурою на виборах, поки не пізно?

Віцепрезидентка Камала Гарріс в ефірі CNN відкидувала всю критику. «Джо Байден, якого я знаю, веде перемовини із законодавцями, подорожує світом і обʼєднує наших союзників. Це говорить краще, ніж будь-які слова».

Чи переконає це американських виборців? Не знаю. Зараз багато хто на емоціях, і в наступні тижні буде важливо стежити за соцопитуваннями. До виборів залишається чотири місяці, і до того часу буде багато подій. Але що можна казати з певністю – нині ввечері кампанія у США увійшла в дуже неспокійну фазу.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп дебати

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