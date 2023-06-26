Головна Думки вголос Остап Дроздов
search button user button menu button
Остап Дроздов Журналіст

Колективний Путін. У Росії немає «когось іншого»

glavcom.ua
Путін став уособленням сучасної РФ
фото з відкритих джерел

Пошук «когось іншого в росії» слід починати із прописних істин

Кожен їхній «інший» – це спроба покращити імперську росію. Це та сама захланна параша, тільки без путіна. Це – виправити його помилки зі збереженням самої суті шовіністичної імперії. Це боротьба за краще вбивство й більшу кількість професійніше виготовлених ракет.

Кожен їхній «інший» – це армія без корупції, але з усе тим же загарбництвом та інтервенціями.

Кожен їхній «інший» – це ідея зміцнення підкошеної санкціями росії. Це спроба глиняноногого Колоса вдержати рівновагу, аби продовжувати нести в світ суцільне зло. З ядерною зброєю.

Кожен їхній «інший» – це порятунок того, кому місце у скотобійні. Це ідея «справжнього» народного самодержавства з тим же раболєпієм, чинопочитанієм і православієм гіпофізу.

Кожен їхній «інший» – це в кращому випадку типаж такого собі Пьотра Первого, який пригріб дикуна до нормального й рукостискального вигляду. Це концепт модернізованого гвалтівника з європейським обличчям.

Кожен їхній «інший» – це в гіршому випадку радикальні головорізи, які жадають «по-бистрому» розібратися з усіма.

На росії нема «когось іншого».

Наш максимум – скористатися смутою на болотах. Важливішими є новини з нашого фронту, а не воронєзького. Корисність подій на болотах має лише один критерій – просування ЗСУ.

Це все, що нас має цікавити, поки вони будуть красти унітази в самих себе.

Читайте також: Пасьянс після путчу. Чи готова заміна Путіну?
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росіяни держпереворот

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обама запевняє, що разом з Меркель не дав Путіну захопити всю Україну
Обама не помітив збройної окупації Криму: Банкова відповіла
23 червня, 19:29
Такий вигляд має Хортиця після падіння рівня води на Запоріжжі внаслідок підриву ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)
22 червня, 18:05
Росіяни зіштовхнулись із відключенням основних пропагандистських телеканалів
Санкційний удар. Деякі росіяни лишилися без пропагандистських каналів
21 червня, 15:55
Береговий мобільний комплекс був поміченйи на під'їзді до Севастополя
Окупанти завезли до Криму комплекс «БАЛ»
17 червня, 20:47
Головний рабин України Моше Реувен Асман
Путін назвав Зеленського «ганьбою єврейського народу». Головний рабин України відреагував
16 червня, 19:45
Рецидивіст поскаржився на те, що втомився сидіти у вʼязниці
Українські захисники взяли в полон окупанта, який шість разів сидів у вʼязниці (відео)
15 червня, 09:37
Реджеп Ердоган знову переміг на виборах
Хто виграв у світі від перемоги Ердогана?
5 червня, 10:33
Ракети на Київщині, обстріл Марганецької громади: ситуація в регіонах
Ракети на Київщині, обстріл Марганецької громади: ситуація в регіонах
1 червня, 10:21
Суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская»
Вартістю майже мільярд гривень: СБУ арештувала судно російського олігарха
26 травня, 12:38

Остап Дроздов

Колективний Путін. У Росії немає «когось іншого»
Колективний Путін. У Росії немає «когось іншого»
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
Бідні та старі? Хто залишиться жити в повоєнній Україні
Бідні та старі? Хто залишиться жити в повоєнній Україні
Це не агонія. Це – холоднокровний план
Це не агонія. Це – холоднокровний план
«Тепла ванна» для українців. Кому це потрібно?
«Тепла ванна» для українців. Кому це потрібно?
Скільки платити чиновникам, аби вони перестали красти
Скільки платити чиновникам, аби вони перестали красти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
31K
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)
15K
Жорстока сутичка працівників СБУ на Закарпатті: у бійці постраждав генерал
14K
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
14K
Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото)
13K
Це має бути в аптечках жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС – поради МОЗ

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту