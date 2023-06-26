Колективний Путін. У Росії немає «когось іншого»

Пошук «когось іншого в росії» слід починати із прописних істин

Кожен їхній «інший» – це спроба покращити імперську росію. Це та сама захланна параша, тільки без путіна. Це – виправити його помилки зі збереженням самої суті шовіністичної імперії. Це боротьба за краще вбивство й більшу кількість професійніше виготовлених ракет.

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Кожен їхній «інший» – це армія без корупції, але з усе тим же загарбництвом та інтервенціями.

Кожен їхній «інший» – це ідея зміцнення підкошеної санкціями росії. Це спроба глиняноногого Колоса вдержати рівновагу, аби продовжувати нести в світ суцільне зло. З ядерною зброєю.

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Кожен їхній «інший» – це порятунок того, кому місце у скотобійні. Це ідея «справжнього» народного самодержавства з тим же раболєпієм, чинопочитанієм і православієм гіпофізу.

Кожен їхній «інший» – це в кращому випадку типаж такого собі Пьотра Первого, який пригріб дикуна до нормального й рукостискального вигляду. Це концепт модернізованого гвалтівника з європейським обличчям.

Кожен їхній «інший» – це в гіршому випадку радикальні головорізи, які жадають «по-бистрому» розібратися з усіма.

На росії нема «когось іншого».

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Наш максимум – скористатися смутою на болотах. Важливішими є новини з нашого фронту, а не воронєзького. Корисність подій на болотах має лише один критерій – просування ЗСУ.

Це все, що нас має цікавити, поки вони будуть красти унітази в самих себе.